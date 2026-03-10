TVアニメ『天は赤い河のほとり』が7月から日本テレビ・BS日テレにて放送されることが決定し、あわせてティザーPVが公開された。

1981年に『紅い伝説』でデビュー後、テレビドラマ化でも知られる『闇のパープル・アイ』や『海の闇、月の影』などを手がけ、2026年に画業45周年を迎える漫画家の篠原千絵。篠原の誕生日である2月15日、代表作『天は赤い河のほとり』が自作初のテレビアニメ化されることが発表された。

『天は赤い河のほとり』は、1995年から2002年に『少女コミック』（小学館）で連載された歴史ファンタジー漫画で、累計発行部数は2,000万部を超える（2026年1月時点、電子版含む）。第46回小学館漫画賞少女部門を受賞したほか、2018年には宝筭歌劇団で舞台化された。

アニメ版の監督は小林浩輔が務め、アニメーション制作をタツノコプロが手がける。

現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨はある日突然、紀元前14世紀のヒッタイト帝国にタイムスリップしてしまう。戸惑うユーリが出会ったのは、帝国の皇位継承最有力候補と目される皇子・カイル。側室として彼にかくまわれることになったユーリは、やがて民衆の心を掴み、戦いの女神・イシュタルとして名を馳せるようになる。現代日本への帰還のタイムリミットが迫る中、皇妃の陰謀や周辺国との対立に巻き込まれ、そしていつしか想いを寄せるようになっていたカイルへの恋心に揺れる、ユーリの選ぶ道とは。数千年の時を超え、突如古代オリエント世界に召喚された少女が自らの手で運命を切り開く。

公開されたティザーPVは、現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨が、ボーイフレンドとのデート中に突如水たまりから伸びた“手”に足を掴まれ、水中へと引きずり込まれてしまう衝撃的なシーンから始まる。目が覚めるとそこは、紀元前14世紀のヒッタイト帝国の首都・ハットゥサ。突如過酷な運命に巻き込まれながらも、「逃げちゃいけない！」「私には諦めるなんてできない！」と前を向き、懸命に生き抜こうとするユーリの勇敢な姿が描かれる。さらに、自らの野望のためユーリを追い詰める皇妃・ナキアや、「私を信じられるなら一緒に来い！」とユーリに手を差し伸べる皇子・カイル、後に物語に大きく関わるザナンザやマッティワザ、ラムセスらも登場する。

さらに、本作のメインキャラクターを務める声優陣も発表。主人公・ユーリ（鈴木夕梨）役を橘美來、ユーリの運命を大きく変えることとなる才色兼備の皇子カイル・ムルシリ役を加藤渉、物語を導くナレーションおよびユーリのボーイフレンド・氷室役を七海ひろきがそれぞれ演じる。

七海は自身が作詞を手がけた新曲「暁の空」でオープニングテーマも担当する。

コメント橘美來

ユーリを演じさせていただきます、橘美來です。ユーリ役に選ばれた時は本当に夢のようで、2週間ほど上の空で、現実なのか？ と呆然としていたのを今でも覚えています。ユーリちゃんは本当に真っ直ぐで、一度決めたら例えそれがどんなに険しい道で、たくさん泥だらけになっても、突き進む！ そんな勇敢な姿がとっても魅力的で目が離せなくなる女の子。私も演じながらユーリちゃんの虜になってしまいました。『天は赤い河のほとり』、アニメ化をずっと待っていた方もいらっしゃると思います。そんな方にも受け入れていただけるような、理想のユーリちゃんの声のお手伝いを出来るよう精一杯頑張ります！もちろん、初めましての方にも、たくさん届きますように。

加藤渉

カイルにとって何より大事なものは「国家の安寧」です。どこの国も侵さず、どこの国も侵されない平和を実現するために戦争も辞さないという使命感を持っています。率直にいって話のスケールが大きすぎると個人的には感じます。ですが、大国の皇子であるカイルは常にこのスケール感で生きていますし、その情緒も負けず劣らずのスケール感で揺れ動きます。情緒が揺れ動く要因となるのが、異国から突如現れた少女ユーリです。物語が進むにつれ、カイルにとってユーリの重要度は「国」に次ぐほどに増していきます。そうして生まれるカイルとユーリのジレンマが「天河」の大きな魅力だと思います。今回のアニメ化を、原作のファンの方にも喜んでいただきたいですし、アニメから「天河」を知ったという方にも、ぜひ原作と併せて楽しんでいただけたらと願っております。

七海ひろき

『天は赤い河のほとり』は大好きな作品なので、テレビアニメになると聞いたときはとても嬉しかったです。ヒッタイト帝国という壮大な歴史を背景に、もしかしたらユーリのような体験をした人が本当にいたのかもしれないと、物語を通して歴史のロマンを感じてきました。そんな素敵な作品に、これほど深く関わらせていただけること、光栄すぎて今でも夢のようです。長く愛されてきたこの物語が、アニメとして新たな形で動き出すその瞬間を、ぜひ楽しみにしていてください。（文＝リアルサウンド編集部）