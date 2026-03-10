4月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする加藤清史郎主演ドラマ『君が死刑になる前に』の追加キャストとして、唐田えりか、鈴木仁、与田祐希、内博貴、ニシダ・コウキ（ラランド）、内田慈、伊礼姫奈の出演が発表された。

本作は、現在と過去を舞台に、教師連続殺害事件の真相を追う青年たちの姿を描いた完全オリジナルのサスペンス。世間を震撼させた「教師連続殺害事件」。その犯人、大隈汐梨の死刑が執行された。時を同じくして、琥太郎、隼人、凛の3人が7年前にタイムスリップする。その時代は、まさに事件が起き続ける渦中。3人は出会うはずのなかった殺人犯と“過去”で出会ってしまう。そして、逃亡中の指名手配犯である汐梨は、琥太郎たちに「私は、殺していません」と訴える。汐梨の言葉を信じるべきか、迷う琥太郎たち。不審な行動を繰り返す汐梨。一方で、止まらずに発生し続ける連続殺人。罪を犯し続けているのは、彼女なのかーー。

唐田が演じるのは、教師連続殺害事件の罪で死刑が執行される女性・汐梨。主人公・琥太郎（加藤清史郎）たちがタイムスリップしてきた7年前は、まさに連続殺害事件が起き始めた渦中。指名手配を受け逃亡してい た汐梨は偶然、琥太郎たちと出会うこととなる。そして、彼女は無実を主張する一方で、不審な行動を繰り返す。なお唐田はサスペンスドラマ初挑戦となる。

琥太郎の友人・隼人と凛を演じるのは、鈴木と与田。琥太郎とは大学時代の映画サークルの仲間で、凛の呼びかけのもとドキュメンタリー映画制作を行うために再び集結する。しかし、3人は突然タイムスリップしてしまい、そこで出会った汐梨へ疑念の目を向けながらも、事件の真相を追い始める。

事件を追う刑事2人組、伊藤と深沢を演じるのは、内とニシダ。事件を愚直に追い続ける昔気質な伊藤と、少し気の抜けた深沢の一風変わったバディが、逃亡する汐梨の捜索を続ける。

琥太郎たちが頻繁に通うカフェ“カルムス”を営む店長と看板娘を演じるのは、内田と伊礼の2人。 琥太郎たちは、この店で時に事件について話し合い、時に他愛のない会話で束の間の休息をとる。お店のオススメはカルムス特製カレー。

あわせて、キービジュアルとキャラクタービジュアルも公開。キービジュアルでは、琥太郎と汐梨（唐田えりか）の2人が憂いを帯びた表情で前を見据え、キャラクタービジュアルでは、琥太郎、汐梨、凛（与田祐希）、隼人（鈴木仁）の4人が並ぶ。

また本作の劇伴をHIPHOPのビートメーカー、16FLIPが担当する。自身の楽曲リリースに加え、数々のラッパーやトラックメイカーのプロデュースも手がけてきた16FLIPが、初めてドラマの劇伴制作を務める。

【コメント】●唐田えりか念願のサスペンス作品であり、魅力的な役を担わせていただきます。この様々な情報が溢れかえる世界で、何を疑い、何を信じるのか。それによって見える世界すらも変わるのだろうなと漠然と思います。私が演じる死刑囚、大隈汐梨は視聴者の皆様にどう見えるのか大変楽しみです。

●鈴木仁真実とは何か、10話通して紆余曲折しながら探っていく物語です。ミステリー作品ではありますが、日常会話が盛り込まれたシーンも多いので、隼人の人間性、面白みをより深く引き出せるよう撮影に臨んでいます。逃げてしまえばそれで終わりの結末に、琥太郎、隼人、凛、3人を筆頭にそれぞれが自分自身と葛藤しながらどう向き合うのか。そしてタイムスリップしていく中で過去、未来をどう変えていけるのか。是非楽しんでいただけたらと思います。

●与田祐希凛は芯のある女性ですが、完璧ではなく、悩みながらも一歩ずつ進んでいくところに魅力を感じました。過去と現在が交錯する中で、「信じること」の難しさと向き合いながら自分なりの答えを探していく凛を大切に演じていきたいです。サスペンスの緊張感はもちろん、心に残る人間模様も感じていただけるよう、精一杯頑張ります。最後の瞬間まで、ぜひ一緒に物語を見届けてください。

●内博貴ドラマや舞台で、様々な役をいただいてきましたが初めての刑事役で、久々の連ドラでのレギュラー出演になります。伊藤剛という、犯人を執念で追い続ける一見ぶっきらぼうで、男臭さを感じるようなキャラクターですがニシダさん演じる、深沢とのやり取りではクスッと笑えるようなシーンもありますのでそちらも楽し んでほしいです。また、主演の清史郎とは、16年ぶりの共演で当時は、抱っこしたりしていたのに、久しぶりに現場で会ったら素敵な青年になっていて共演できる事をとても嬉しく思います。若い子達が、物語の中では謎を解明するために様々な事件や問題に立ち向かい奮闘していきますが、現場では労ってサポートできればと思っています。視聴者の皆さまには、考察も楽しんでいただきたいです。

●ニシダ・コウキ（ラランド）今回深沢役で出演させていただきます。ラランドニシダです。連続ドラマのレギュラー本当に嬉しいです。最終話まで出続けることが目標です。こんな太った刑事いないだろと、皆様に言われないように頑張りたいです。撮影中に2キロ太りました。頑張ります。

●内田慈SFエンタメ？ と思ったら裏切られるヤツ！ コメディ要素もありながら全話に通底する軸の太い物語、先の読めない考察劇に、「え？ これはつまりどういうことなんだろ？」「この後どうなっちゃうの？」と、ハラハラドキドキしながら台本を捲りました。あの緊張感をこれから体験できる視聴者の皆様が羨ましい（笑）！ 私はカフェ「カルムス」店長の長峰洋子を演じます。ちょっと複雑なところもあるから、絶対毎話お見逃さずに。

●伊礼姫奈「君が死刑になる前に」という題名からは想像ができないようなコメディ要素が散りばめられていたり、思いもよらぬ展開が待っていたりと、ジェットコースターに乗っているような感覚で脚本を読んでいました。そんな物語がどう映像になっていくのかとても楽しみですし、そこに凪音として参加することができて嬉しく思います。このドラマが皆さんの毎週の楽しみになれるように、引き続き撮影頑張ります！

●16FLIP（劇伴）劇伴音楽を担当させて頂いた16FLIPです。自分は音楽で監督、俳優の皆さんと1つの作品を作れたらと思います。是非放送を楽しみにしていてください、よろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）