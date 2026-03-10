3月28日よりPrime Videoで独占配信される、Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』に、嵐翔真、詩羽、長井短が出演することが決定した。

本作は、高野水登とフトンチラシの同名コミックを原作に、カラちゃんとシトーさんが、日本各地のサウナを巡りながら旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒されていくヒーリングドラマ。高野は本作の脚本も担当し、監督は、『ひだまりが聴こえる』（テレ東系）や『彼女と彼氏の明るい未来』（MBS）の八重樫風雅が務める。

美味しいものが大好きなファッションモデルのカラちゃんを岩本、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさんを松田がそれぞれ演じ、W主演を務める。2人は本作がドラマ初共演となる。

嵐が演じるのは、木工作家の「マッキー」こと牧薪人。カラちゃんの友人で、使う人のことを考えた日常に寄り添う素朴な食器を多く手がける。青髪の坊主という派手な見た目の一方で、穏やかで人懐こい性格だ。嵐は身長190cmのスタイルを活かして人気ファッション誌の専属モデルを務め、今年2月に俳優デビューを果たした。嵐は自身の役柄について、「彼は木工作家としてどのような気持ちで、何のために、誰に使ってほしくて作品を作っているのか……などと考え、同じ気持ちになりきり演じさせていただきました」とコメントした。

詩羽が演じるのは、三つ編みがトレードマークの古着屋店員・ぐるみ。シトーさんの友人で、退屈が大の苦手でいつも全力で人生を楽しみたいと考えている。水曜日のカンパネラの2代目・主演＆歌唱担当として活動している詩羽は自身の役柄について、「『ぐるみ』というキャラクターを初めて見たときに、なぜか分からないけどすごく親近感が湧きました！」と語っている。

長井が演じるのは、生花店で働くゴロモン。シトーさんとは学生時代からの腐れ縁。型にとらわれない独自の感性で作品を生み出し、ミステリアスな雰囲気をまといながらも野性的で行動力にあふれている。長井は撮影について、「サウナは全くの未経験だったので、一体どんな空間なんだ？ 暑いの？ 寒いの？ とドキドキしながらの撮影でした」と振り返った。

マッキーを演じるにあたっての想いとして、彼は木工作家としてどのような気持ちで、何のために、誰に使ってほしくて作品を作っているのか……などと考え、同じ気持ちになりきり演じさせていただきました。また、『カラちゃんとシトーさんと、』の完成されたお芝居の空間にマッキーとして自然に違和感なく入れるように努力しました。この作品にマッキーとして、自分の全力を注ぎ込めたと思います！

ぐるみを演じます、詩羽です。「ぐるみ」というキャラクターを初めて見たときに、なぜか分からないけどすごく親近感が湧きました！（笑）今回サウナのお話ということなんですが、実は私自身サウナが初めてなんです！ なので、サウナーからよく聞く「整う」をやっと体験できると思うとすごく楽しみです！観てくださる皆さんにも、「こういう休日の過ごし方もいいかも」と思っていただけるような、ゆったりとした気分で楽しんでいただけたら嬉しいです。

ゴロモン役を演じます、長井短です。サウナは全くの未経験だったので、一体どんな空間なんだ？ 暑いの？ 寒いの？ とドキドキしながらの撮影でした。蓋を開けてみたら「楽しい」の連続で、旅とサウナが恋しいです。新生活で強張った体がほぐれるような、温かいドラマになっています。どうぞお楽しみに～！（文＝リアルサウンド編集部）