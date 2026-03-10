１０日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。米原油先物相場が急落したことを受け、原油高がインフレ圧力を高めるとの懸念が和らいだ。



トランプ米大統領は９日、米ＣＢＳテレビのインタビューで「イランとの戦争はほぼ完了した」と発言。米・イスラエルとイランの軍事衝突が早期に収束するとの期待感が広がり、足もとで急ピッチに上昇してきた原油先物相場の先高観が後退した。為替市場で円安の進行が一服したこともあってインフレ圧力への警戒感が和らぎ、債券先物は寄り付き直後に１３２円６１銭をつける場面があった。ただ、中東情勢を巡る不透明感が依然として強いことから朝方の買いが一巡したあとは上値が重くなった。なお、日銀は「残存期間１年超３年以下」「同５年超１０年以下」「同１０年超２５年以下」「同２５年超」を対象とする国債買いオペを通知した。



午前１１時の先物３月限の終値は、前日比１７銭高の１３２円４９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０２０％低い２．１６０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS