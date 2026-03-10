大会名：ブルー・ベイLPGA

期間：3/5～8

コース：ジャン・レイク・ブルー・ベイGC

ヤード：6712

パー：72

【写真】サントリー「しぶこスマイルが見られるよう…」渋野日向子の新シーズン開幕を全力応援！ 「素敵だなぁ」「シブコ頑張れー！」とエール

渋野 日向子 ブルー・ベイLPGAの戦績、順位は？

ブルー・ベイLPGAが3/5～8、ジャン・レイク・ブルー・ベイGC（6712ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日63位タイでスタート。第2ラウンドは35位タイ、第3ラウンドは25位タイ、最終ラウンドは50位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：2バーディ、2ボギー、1ダブルボギーの74、トータル74で63位タイ

第2ラウンド：6バーディ、4ボギーの70、トータル144で35位タイ

第3ラウンド：5バーディ、1ボギー、1ダブルボギーの70、トータル214で25位タイ

最終ラウンド：2バーディ、5ボギー、3ダブルボギーの81、トータル295で50位タイ

ブルー・ベイLPGA とは？

中国・海南島のジャン・レイク・ブルー・ベイGCで開催される大会。海沿いの強風が特徴的なコースである。昨​年優勝は竹田麗央。今大会は韓国のイ ミヒャンが11アンダーで優勝を果たした。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載