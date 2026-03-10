備えあれば憂いなし！もしものために備える「耐火金庫」4選
【画像を見る】緊急時に持ち出しやすい！ 封筒型のコンパクトサイズの耐火金庫
防災グッズはそろえたけれど、貴重品の持ち出し準備までは手が回っていない--そんな人は少なくありません。火事や水害などの緊急時に、大切なものを確実に守るために備えておきたいのが、貴重品をひとまとめにできる防災バッグ。今回は、いざというときに“迷わず持ち出せる”心強いアイテムをご紹介します。
■万が一の事態に備える！
家庭用 耐火金庫 耐水 防水 手提げ 小型 5L A5サイズ
5,720円（税込み）
A5サイズの家庭用耐火金庫。通帳や判子、パスポートなど小型の貴重品保管におススメ！ 安全な場所に隠しやすいコンパクトなサイズで移動に便利な持ち手も付いています。金庫を開けるためには、付属のチューブラーキーを使用。円筒状の特殊な構造をしており、複製・ピッキングが難しい安全性の高い鍵になっています。
■貴重品を火災から守る！しかも持ち運びもOK
整理収納できる耐火金庫
8,778円（税込み）
重さ約660g
貴重品の保管場所は、重い金庫ではなく、これからは持ち運べる軽量の金庫が定位置に。持ち出しやすいバッグタイプで、火事や水害などから貴重品を守ります。家族分をまとめて収納しておけば、ふだんの整理整頓にも。
貴重品を守る、こだわり機能
多くのポケットがあり、開閉しやすいダブルファスナーにナンバーロック機能つき。生地は耐火・はっ水仕様です。ファスナーポケット×1、オープンポケット（大）×5、オープンポケット（中）×8、オープンポケット（小）×4、カード入れ×16
■緊急時に持ち出しやすい！ 新タイプの耐火金庫
封筒タイプの耐火金庫
4,378円（税込み）
大切な書類や通帳を水害や火災から守る、封筒タイプの耐火金庫。引き出しに納まるスリムな設計で、緊急時に持ち出しやすいのが大きな魅力です。貴重品の定位置として、ふだんからここにまとめておくのが◎。A4サイズ対応。
ファスナー＋面ファスナーでしっかり収納
現金／パスポート／通帳／印鑑／権利証／鍵／キャッシュカード／宝飾品 など
はっ水試験や燃焼試験をクリアした、シリコーン加工グラスファイバー製。
■折りたたみ式耐火ファイルボックス
Oterri 耐火収納ボックス,大容量自動車トランク用収納ボックス
4,899円（税込み）
折りたたみ式なので、使わないときは省スペースで収納できる耐火ファイルボックス。39×12.5×32cmのサイズは、リーガルサイズ/レターサイズ文書をはじめ、貴重品・証明書・玩具・書籍など様々な物品の整理に最適です。
＊ ＊ ＊
貴重品は、家族構成やライフスタイルによって必要なものが変わりやすいもの。各家庭に合ったサイズのアイテムを選びましょう。小さな準備の積み重ねが、家族の安心につながります！
文＝徳永陽子