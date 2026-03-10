ソニーのサウンドバーが浮上！ ホームシアターシステム人気ランキングTOP10 2026/3/10
「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）
2位 サウンドバー
HT-A8000（ソニー）
3位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
4位 レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）
5位 サウンドバー
HT-B600（ソニー）
6位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
6位 レグザサウンドシステム
RA-B500（TVS REGZA）
8位 シアターサウンドシステム
HS2000N（Hisense）
9位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ハーマンインターナショナル）
10位 レグザ サウンドシステム
TS3100Q（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
