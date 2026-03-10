褒められないと不安になる社会人へ。他人の評価に振り回されない仕事術

今回のお仕事ハックは「他人の評価に振り回される毎日を変えたい」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。

他人の評価に振り回される毎日を変えたい

上司に褒められると安心しますが、少し注意されただけで一気に自信を失います。常に評価を気にしてしまい、仕事が楽しくありません。他人の評価に振り回されない働き方はできるのでしょうか。（営業／20代）

まず、ひとつ言わせてください。評価を気にすること自体は、決して悪いことではないです！

「自分は仕事で貢献できているだろうか」と、ちゃんと考えているということなので。

上司に注意されて心がグラグラするのも、それだけあなたが仕事に真剣に向き合い、期待に応えようとしている証拠。

その真面目さ、間違いなく尊い！

まずはそこを胸に刻んでください。その上で、「他人の評価に振り回されない働き方」について考えていきましょう。

上司に注意されると一気に自信を失う。分かります。ミスや失敗って落ち込みますよね。

でも大事なのは、注意された後にどうするか、です。注意されたら改めればいいのです！ 上司も、あなたはそれができると思うから注意しているのです（こいつはダメだとサジを投げられたら、何も言われなくなります）。

そして、上司はあくまでも、あなたの仕事のある部分についての改善点を指摘したのであって、あなた自身を否定しているわけではない。ここがポイントです。

おそらくですが、あなたはひとつ注意されると、これまでにできたこと、褒められたことなどが全部ゼロになるような感覚を抱いていませんか？

実際は全くそんなことはなく、上司はあなたの仕事の良かったところもちゃんと見ているし、覚えています。

その上で、足りないところや間違いに気づいたら「指摘」をしているのであって、決して非難ではないのです。

もちろん、何度も同じことを注意されているのであれば仕事への真剣度や責任感が足りないという意味で非難されることもあるかもしれません。でも、あなたの場合それはないのでは？ と思うんですが、いかがでしょうか。

ともあれ、上司の指摘は、あなたの仕事ぶりがブラッシュアップされるために役立つもの。必要なもの。

つまり、それだけあなたの仕事ぶりには伸び代があるってこと！

そしてもうひとつ。上司や先輩、その他、職場にいる人の中には、必要以上に感情的な言葉をぶつけてくる人もいるかもしれません。

そんな時は、「この人、大変なんだな……」と思っておきましょう。実際、大変なんです。何かと戦っていて、何かが満たされていない。つまり余裕がないから、穏やかに人と接することができないのです。もしくはかつて上司に同じことをされ、その接し方を正しいと思いこんでいる可能性もあります。

いずれにせよ、あなたが受け取るべきは、仕事でここを直そう、という情報だけ。それ以外のネガティブな感情はノイズなのでゴミ箱にポイ！ でOK！

あとは、できなかったことや足りなかったことばかりに気持ちが向きがちなのを防ぐべく、自分が今日できたこと、できるようになったことを日記に書くのも良いですね。文字にすることで、「自分、そんなにダメじゃないかも……」と気づくと思います。

その作業をする中で、「もしかして自己肯定感が足りてない……？」と感じた場合は、褒めめ上手な友人や知人に、「私のいいところって何だと思う？」と聞いてみてください。たぶん目からウロコが落ちます。その長所は、あなたの仕事ぶりにも必ず出ているはずですよ！

Point.

・評価を気にするのも、注意されて自信を失うのも、仕事に真面目に向き合っている証

・上司の指摘は、あなたの仕事ぶりをブラッシュアップするためのもので、あなたへの非難ではない

・注意された分だけ自分には伸びしろがあるんだ、と捉えよう

・今日できたことを日記に書いたり、友人に自分の長所を聞いたりするのもおすすめ

（文：ヨダエリ、イラスト：黒猫まな子）