なにわ男子・道枝駿佑『+act.』表紙巻頭に単独初登場！俳優・道枝駿佑としての今後について語る

なにわ男子の道枝駿佑が、3月12日発売の『+act.（プラスアクト）4月号』の表紙巻頭に単独初登場する。

■主演を務める映画『君が最後に遺した歌』を通して感じた想いとは

モノクロの世界観のなかでクールに佇む姿を捉えたカットは、韓国の人気カメラマン、キム・ヨンジュンによる撮り下ろし。ここでしか見られない特別なビジュアルとともに、ロングインタビューでは、感情と真摯に向き合いながら挑み、自らも挑戦が多かったと語った、主演を務める映画『君が最後に遺した歌』を通して感じた想い、そして俳優・道枝駿佑としての今後についてを語る。

■書籍情報

2026.03.12 ON SALE

『+act.（プラスアクト）』2026年4月号

