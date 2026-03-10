「夜明け前は一番暗い」、トランプの真の狙いを見極めよ＜村松一之・米国株投資の羅針盤＞
◆イラン戦争のカオスはトランプ政権の誤算
中東におけるイラン戦争がエスカレートし、世界の金融市場を揺さぶっている。3月9日時点で原油先物価格（WTI）は1バレル＝100ドルを大きく上抜けた。2月27日の段階では67ドルだった。市場の関心は、この戦争がいつ収束するのかという一点に絞られている。戦争が長期化し、中東諸国を広く巻き込んだ泥沼状態に陥れば、単にエネルギー価格が上昇するというだけでなく、予期せぬ様々なリスクを誘発し、クレジットリスクや金融システムに波及する事態もないとは言えない。そういう意味で、重大な局面にあると言っていいだろう。
ところで、今年は米国にとっては、「中間選挙」という重要な年であり、トランプ大統領の最優先事項は、この中間選挙で勝利し、議会の上下両院を共和党が制する状況を維持することのはずだ。2017年の第1次トランプ政権では、中間選挙で下院を民主党に奪われた。その後の2年間は、議会対立により大型法案は成立せず、政府閉鎖が起こったり、トランプ大統領にとっては屈辱的な弾劾決議が行われるなど、苦しい政権運営を余儀なくされた。2期目のトランプ大統領としては、あの時の苦い経験を繰り返すことは、何としても避けたいと考えているだろう。
そういう意味では、足もとのイラン戦争の混乱とカオスな状況は、本来なら最も回避すべきリスクであったはずだ。明らかに現在の中東の状況は、トランプ政権の中間選挙戦略に大きなマイナスとなっており、政権陣営においても誤算だ。私は、これからトランプ政権がイラン戦争の着地点に向けて軌道修正をしていくと思う。なぜ、トランプ政権が軌道修正をしていくと考えるのか。それを紐解くためにもいま一度、今年に入ってから中間選挙まで、トランプ政権が描いていたであろう中間選挙勝利に向けての"青写真"を考察してみたい。
◆米中間選挙に向け、トランプ政権が描くバラ色の"青写真"
トランプ政権の重要人物の一人に、首席補佐官、スーザン・ワイルズ氏が挙げられる。共和党の選挙戦略の要として知られている彼女は、この秋の中間選挙を「大統領選のように戦う」と明言している。本来、中間選挙はもっと地味な展開となるものだが、一昨年の大統領選のようにトランプ大統領を前面に出し、争点もアフォーダビリティ（暮らしを維持するための指標）といった庶民の生活実感に関するものだけでなく、外交成果なども含めた国家レベルのテーマで戦うと述べている。
そうした前提のもと、改めて今年に入ってから秋の中間選挙までのトランプ政権のスケジュールをまとめ、筆者なりにその狙いを推測してみたい。まず1月から2月にかけては、「ドンロー主義」を打ち出し、ベネズエラのマドゥロ大統領を電撃作戦で拘束に成功。米国の軍事的な能力の高さを証明しつつ、西半球における米国の勢力を取り戻すことをアピールした。一般教書演説では、トランプ大統領が休憩なく1時間47分の演説を行い、健康的にも精神的にもタフなリーダーであることを示した。トランプ政権としてはまずは上々のスタートを切ったのだ。
3月から4月にかけては中間選挙の予備選挙がスタートする。3月末からの米中首脳会談で、中国からボーイング機の大幅な受注や米国農産物購入の約束を取り付けるとともに、習近平国家主席との良好な関係をアピール。さらには昨年の税制法改革により、米国民への巨大な税還付を実施し、個人消費が盛り上がり、支持率を回復させることを狙う。
各州の予備選挙がピークを迎える5月から6月は、トランプ大統領や政権幹部が各州を回って応援演説を積極的に行い、支持を集める期間だ。この時期までにはガソリン価格を1ガロン＝2ドル近辺に低下させ、行楽シーズンに向けて生活の質の改善をアピール。トランプ大統領が指名した次期FRB（米連邦準備制度理事会）議長のウオーシュ氏が就任し、6月に初のFOMC（米連邦公開市場委員会）に臨む。当然のことながら、トランプ大統領としてはFRBの利下げ再開を期待する。