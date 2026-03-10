日経225先物：10日正午＝1260円高、5万4110円
10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1260円高の5万4110円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4399.08円に対しては289.08円安。出来高は3万5960枚となっている。
TOPIX先物期近は3658.5ポイントと前日比77ポイント高、現物終値比15.74ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54110 +1260 35960
日経225mini 54110 +1245 612446
TOPIX先物 3658.5 +77 64186
JPX日経400先物 33110 +720 3577
グロース指数先物 764 +26 4202
東証REIT指数先物 1954.5 +3.5 482
株探ニュース
