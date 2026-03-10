　10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1260円高の5万4110円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4399.08円に対しては289.08円安。出来高は3万5960枚となっている。

　TOPIX先物期近は3658.5ポイントと前日比77ポイント高、現物終値比15.74ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54110　　　　 +1260　　　 35960
日経225mini 　　　　　　 54110　　　　 +1245　　　612446
TOPIX先物 　　　　　　　3658.5　　　　　 +77　　　 64186
JPX日経400先物　　　　　 33110　　　　　+720　　　　3577
グロース指数先物　　　　　 764　　　　　 +26　　　　4202
東証REIT指数先物　　　　1954.5　　　　　+3.5　　　　 482

株探ニュース