【App Store iPhoneゲームチャート】『マブラヴ ガールズガーデン』が1位に初登場（3/2〜8）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年3月2日〜8日）では、「無料ゲームチャート」1位に『マブラヴ ガールズガーデン』が初登場、「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆マブラヴシリーズの最新作、アプリ版がリリースに
「無料ゲームチャート」1位の『マブラヴ ガールズガーデン』は、EXNOAとKMSが手がけるフルオート放置系ロールプレイングで、マブラヴシリーズの最新作。プレイヤーは、記憶喪失の指揮官となり、人型機械「MG」を操る少女たちを率いる。3日のアプリ版リリースにあわせ、各種キャンペーンが展開された。
2位には『Order Crazy - 飲み物ソート 色とりパズル』がランクイン。続く3位には、2013年に登場した「パチスロ攻殻機動隊S.A.C.」のおもしろさを継承進化させたパチスロアプリ『[777Real]スマスロ 攻殻機動隊』が初登場した。
10位には、自由度の高いスローライフが楽しめる生活シミュレーションゲーム『ハートピアスローライフ』がランクイン。自身のアバターとなる“主人公”の服は1000を超えるコーディネートから自分も服を選ぶことができるほか、ガーデニングや音楽、虫取り、料理などを他のユーザーたちと交流しながら楽しむことができる。今回の調査で初登場から9週連続のTOP10入りとなった。
◆根強い人気、『Minecraft』は前週に続き首位をキープ
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。根強い人気を誇っており、前週に続き首位をキープした。
2位には『スマスロスーパーブラックジャック』、3位には『スイカゲーム-Aladdin X』がランクイン。
3位の『スイカゲーム-Aladdin X』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースから2年を迎えたが、引き続き根強い人気を見せている。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
