黒字ポリスに扮した椎名林檎が企業訪問!? YouTube特番『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』配信決定
あす11日に発売される椎名林檎ニューアルバム『禁じ手』のリリースを記念して、椎名のオフィシャルYouTubeチャンネルで、『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』と冠したスペシャルプログラムが配信されることが決定した。
【動画】期待大！椎名林檎のYouTube特番『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』
『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』では、椎名がさまざまな耳より情報をお届けする。第1弾企画として、『好景気パトロール「新潮社」』篇を11日午後9時からプレミア配信する。番組内の看板企画コーナーとなる『好景気パトロール』では、国民に購買意欲のみならず、活気や笑顔をもたらしている“景気の象徴”とも言える大企業に“黒字ポリス”に扮（ふん）した椎名が訪問し、企業努力の極みを大調査する。さまざまなサービスに感じられる日本人ならではの細かい気配りや飽くなき向上心、そして“便利”“喜び”“感動”をもたらす商品はいかにして生まれたのか、普段は見ることのできない大企業の本社を訪ね、その裏側を覗き見する。
また、椎名自ら宣伝・告知にチャレンジするコーナー『〜いやはやなんとも水曜日〜売り込めデス・マッチ あんたは○○秒！』も注目だ。
11日配信となる『好景気パトロール』第1弾では、“文芸出版の老舗”新潮社へ訪問。14日配信の完結編と2回にわたり配信する。第2弾も近日発表予定となっている。
