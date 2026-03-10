乃木坂46川崎桜、坂道グループ最大規模の写真集パネル展開催決定【一覧】
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』のパネル展が実施されることが決定した。全国11ヶ所に及ぶ実施は坂道グループ史上でも最大規模となる。
【一覧画像】坂道市場最大規模！川崎桜1st写真集『エチュード』パネル展
また、発売日から全国11ヶ所の書店で行われるパネル展のテーマも決定した。
【パネル展・開催書店とテーマ一覧】
A：今日の君のお仕事は一つだけ◆（◆＝ハート）「さくたん沼」にハマること！展
・コーチャンフォー 新川通り店
・タワーレコード 渋谷店
・ジュンク堂書店 名古屋店
B：同一人物だと思えない◆（◆＝ハート）コドモさくたんとオトナさくたん展
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA EBISUBASHI
C：しゅわしゅわな笑顔の君が好き◆（◆＝ハート）彼女感さくたん展
・HMV&BOOKS SHIBUYA
・HMV&BOOKS HAKATA
D：メロメロにしちゃう〜ぞ◆（◆＝ハート）「あざと可愛い」さくたん展
・紀伊國屋書店 新宿本店
・紀伊國屋書店 梅田本店
E：いっぱいこだわったぞ◆（◆＝ハート）おしゃれコーデさくたん展
・有隣堂 横浜駅西口店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都店
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
