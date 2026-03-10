岩本照＆松田元太Ｗ主演『カラちゃんとシトーさんと、』追加キャスト決定 嵐翔真＆水カン詩羽＆長井短が個性派キャラに起用
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がダブル主演を務めるPrime Video連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（28日午前0時より独占配信）において追加キャストが発表された。
【動画】カラちゃん＆シトーさんの休日旅が満載！予告編
高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックが原作の『カラちゃんとシトーさんと、』は美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される”ヒーリングドラマ”。
今回、解禁となったのは身長190センチのスタイルを活かして人気ファッション誌の専属モデルを務めている嵐翔真、音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」のメンバーで、俳優・モデルの詩羽、俳優・モデル・作家の長井短の3人。
嵐が演じるのは、木工作家の「マッキー」こと牧薪人(まき・まきひと)。青髪の坊主という派手な見た目の一方、穏やかで人懐こい性格。使う人のことを考えた、日常に寄り添う素朴な食器を多く手がけるカラちゃんの友人だ。詩羽は、三つ編みがトレードマークの古着屋店員「ぐるみ」を演じる。シトーさんの友人・ぐるみは退屈が大の苦手で、いつも全力で人生を楽しみたい派。
そして、長井は、生花店で働く「ゴロモン」役を担う。型にとらわれない独自の感性で作品を生み出すゴロモンは、シトーさんとは学生時代からの腐れ縁。ミステリアスな雰囲気をまとうが、野性的で行動力にあふれているというキャラクター。個性豊かな3人が作品に新たな彩りを加える。
■追加キャストコメント
▼嵐翔真
マッキーを演じるにあたっての想いとして、彼は木工作家としてどのような気持ちで、何のために、誰に使ってほしくて作品を作っているのか…などと考え、同じ気持ちになりきり演じさせていただきました。
また、「カラちゃんとシトーさんと、」の完成されたお芝居の空間にマッキーとして自然に違和感なく入れるように努力しました。この作品にマッキーとして、自分の全力を注ぎ込めたと思います
▼詩羽
ぐるみを演じます、詩羽です。「ぐるみ」というキャラクターを初めて見たときに、なぜか分からないけどすごく親近感が湧きました！(笑)
今回サウナのお話ということなんですが、実は私自身サウナが初めてなんです！なので、サウナーからよく聞く「整う」をやっと体験できると思うとすごく楽しみです！
観てくださる皆さんにも、「こういう休日の過ごし方もいいかも」と思っていただけるような、ゆったりとした気分で楽しんでいただけたらうれしいです。
▼長井短
ゴロモン役を演じます、長井短です。サウナは全くの未経験だったので、一体どんな空間なんだ？暑いの？寒いの？とドキドキしながらの撮影でした。蓋を開けてみたら「楽しい」の連続で、旅とサウナが恋しいです。
新生活で強張った体がほぐれるような、温かいドラマになっています。どうぞお楽しみに〜！
