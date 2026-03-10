椎名林檎、新曲「至宝」MVが公開に 「ブシュロン」のジュエリーで彩る映像美
あす11日に発売される椎名林檎ニューアルバム『禁じ手』のリリースにあわせ、新曲「至宝」のミュージックビデオが11日午前0時よりYouTubeでプレミア公開される。
【動画】椎名林檎「至宝」ミュージックビデオ
自作曲封印という“禁じ手”を掲げた新作アルバムのオープニングトラックを飾る「至宝」では、世界的な作曲家であり、ジャズトランペッターの三宅純氏がトラックを担当。椎名がフランス語で作詞・歌唱している。フランス・パリ発の歴史あるハイジュエリーメゾン「ブシュロン」とのコラボレーショントラックにも起用されている同曲のミュージックビデオは、多くの椎名作品でおなじみの児玉裕一監督が手がけている。
ブシュロンの全面的なジュエリー協力のもと、ミュージックビデオに登場する椎名が扮（ふん）した2体のケンタウリス。リリックでは、尊く、近寄りがたくも強く惹かれてやまないカリスマ的な存在をダイヤモンドになぞらえている。その倒錯的な模様が、フェティッシュに映像化されている。
また、『禁じ手』のリリースを記念して、東京・タワーレコード新宿店で店頭展示が実施される。ブシュロン×椎名林檎『至宝』のコラボレーションビジュアルの展示や、『禁じ手』フォトスポット、椎名直筆『禁じ手』リリース告知メッセージボードの掲示などが行われる。
■椎名林檎『禁じ手』店頭展示
展示日時：3月10日（火）〜3月23日（月） 午前11時〜午後10時
展示会場：タワーレコード新宿店 9F 特設スペース
