『なんでも鑑定団』激レア鉄砲→“超衝撃値”の結果に 10日放送
10日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、激レア鉄砲に“超衝撃値”の結果が出る。
【動画】激レア鉄砲に“超衝撃値”の結果!?ゲストで出演する岡幸二郎
番組では、江戸期の天才発明家が作った美しすぎる鉄砲が登場する。このほか、借金してまで買った伊東深水の美人画が本物かどうかが判明する。幻の孔雀石や河井寛次郎の茶碗も登場する。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】岡幸二郎
【出張鑑定】出張鑑定in秋田県男鹿市
【出張リポーター】平子祐希
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
澤田平(「堺鉄砲研究会」主宰)
川上紳一（岐阜聖徳学園大学教授）
森由美（陶磁研究家）
