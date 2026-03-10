お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が9日のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。タレント活動をめぐり悩む、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元ペア日本代表の高橋成美さん（34）に助言を送った。

この日は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスを送り、その間にタバコを何本吸うのかを検証する「大悟の人間性検証ドッキリ」を放送。高橋が仕掛け人として登場した。

「次の夢はタレントで、命懸けてるんです」と切り出した高橋は、元アスリートとしてのスタンスに悩んでいると告白。「スケートで固められた自分で中身がない」「タレントとして実力に自信がない」「どこの現場に行っても台本に『スケートに例えて』と書いてある」と、自身のイメージに対する葛藤や自信のなさを吐露。

そんな高橋に対し、大悟は「悩みなんやけど、実はただ単に武器があるだけ」と優しく声をかけ、「スケートのことを言ってほしいっていうのは、スケートのことを言った時に、誰が言うよりも説得力があるし、面白くなるっていう武器やから。絶対やった方がいい」とアドバイス。高橋は「私はスケートがあるから呼んでもらってる、部外者なんだっていうのがコンプレックスに思ってたけど、1個武器があるって聞いて、自分も負けないぐらいの個性を持ってそこに呼ばれてるってことに気づけて…」と涙を堪えるように言葉を絞り出した。

さらに、大悟は「自分のやってきたことにもっと甘えればいい」「自分がやってきた人生に甘えるのは良いと思う」と続け、この言葉に高橋は「あんなに仲良しだったスケートを、自分から疎遠にしちゃう、ブロックするとこだった」と吐露。「自分がこける前に、こけることをやめようとしてた。考え方が甘かったです」と涙で声を震わせながら語った。

高橋の言葉を聞き届けた大悟は、「ジャンプしてこけても立ち上がればいい」「スケートが全部教えてくれてたんやな」と頷き、最後に「芸能界で金メダル獲ってください」とエール。高橋は「絶対金メダル獲ります！」と力強く宣言した。