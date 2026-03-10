¥¹¥¿¥Ð¡¢Ì¾¾¡¡¦±ß»³¸ø±à¤Ë¿·Å¹ÊÞ¡ÖµþÅÔ±ß»³¸ø±à µÆ¤Î·ÌÅ¹¡×¥ª¡¼¥×¥ó
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·î30Æü¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ µþÅÔ±ß»³¸ø±à µÆ¤Î·ÌÅ¹¡×¤òµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¤Î±ß»³¸ø±àÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¤ÇÌ¾¾¡¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ø±à¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£Å¹ÊÞ¤Ï±àÆâ¤ÎÆ£ÃªÁ°¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï»Þ¿âºù¤¬¤¢¤ê¡¢¸ø±à¤Î»Íµ¨¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Á´¹ñ¤ÇÌ¾¾¡¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ø±à¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£Å¹ÊÞ¤Ï±àÆâ¤ÎÆ£ÃªÁ°¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï»Þ¿âºù¤¬¤¢¤ê¡¢¸ø±à¤Î»Íµ¨¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£±ß»³¸ø±à¤ÏµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¤Ë¤¢¤ëÅÔ»Ô¸ø±à¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÌ¾¾¡¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Þ¿âºù¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Åì»³¤ÎÏ¼¤Ë¹¤¬¤ë»Íµ¨¤ÎÉ÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸ø±à¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥¤¥á¡¼¥¸
Å¹ÊÞ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖàÝàêÃã²°¡×¡£¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ø±àÆâ¤ÎÎ©ÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÎ¹¿Í¤ä»²ÇÒµÒ¤ÎµÙ·Æ½ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Ãã²°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»¶ºö¤Î¹ç´Ö¤ÎµÙ·Æ¤ä¸ø±àÍøÍÑ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤¹¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Ï1³¬¤ÈÃÏ²¼1³¬¤Î2¥Õ¥í¥¢¹½À®¤Ç¡¢µÒÀÊ¿ô¤Ï80ÀÊ¡£Å¹Æâ¤ÏÊ£¿ô¤Î¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¸Ä¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤·¡¢Áë¤¬³Û±ï¤Î¤è¤¦¤Ë±ß»³¸ø±à¤ÎÉ÷·Ê¤òÀÚ¤ê¼è¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë±àÆâ¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤¬¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¥¤ß¤ÎÀÊ¤Ç²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¤¥á¡¼¥¸
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï7:00¡Á21:00¡¢ÉÔÄêµÙ¡£Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤Ï392.98Ö¡£½»½ê¤ÏµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶èÈ¬ºäÄ»µïÁ°ÅìÆþ±ß»³Ä®620-1¡£
