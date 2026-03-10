3月10日 発表

「ハテナブロック」デザインの塁ベースを持つ宮本茂氏

任天堂は、「スーパーマリオブラザーズ」40周年を記念し、プロ野球とのコラボ「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」を4月末より実施する。

本コラボでは、プロ野球12球団の主催試合（計12試合）を協賛し、各試合でマリオによる始球式が行なわれるほか、1～3塁に「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの塁ベースが使用される。なお、12球団統一で特別なデザインの塁ベースが公式試合で使用されるのは、プロ野球において初めての試みだという。

また、試合終了後には、「ハテナブロック」デザインの塁ベースを使ったベースランニング体験を予定。スタジアムに来場した親子連れのファンの中から抽選で当選した人が体験できる。

さらに、期間中は本コラボのオリジナルグッズも販売予定。ベースランニング体験およびグッズの販売に関する詳細は、後日公開予定だ。

「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」

試合日程 球団名 球場名 4月29日（水・祝） 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリンスタジアム 5月6日（水・休） 横浜DeNAベイスターズ 横浜スタジアム 5月9日（土） 阪神タイガース 阪神甲子園球場 5月15日（金） 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 最強パーク宮城 5月31日（日） 埼玉西武ライオンズ ベルーナドーム 6月7日（日） 広島東洋カープ MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島 6月14日（日） 北海道日本ハムファイターズ エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ 6月20日（土） オリックス・バファローズ 京セラドーム大阪 6月21日（日） 東京ヤクルトスワローズ 明治神宮野球場 8月8日（土） 読売ジャイアンツ 東京ドーム 8月11日（火・祝） 中日ドラゴンズ バンテリンドーム ナゴヤ 8月16日（日） 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPayドーム福岡

(C) Nintendo