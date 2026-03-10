「髪短くしたい」って40・50代へ → 短いのに、女性らしい【ショートボブ】見つけた♡

バッサリ短くしたいけれど、ボーイッシュに寄りすぎるのは避けたい。そんな大人世代の願いを叶えてくれるのが、丸みとシャープさを絶妙に掛け合わせた「ショートボブ」です。後頭部のボリュームや顔まわりの毛流れを整えることで、横顔まで美しく、大人の余裕が漂うスタイルへ。今回は「PARC by Un ami」のスタイリスト@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、洗練されたショートボブをご紹介します。

凛とした美しさが宿る、前下がりショートボブ

艶やかなブラウンが肌まで綺麗に見せてくれそうな、前下がりのショートボブ。根元をふんわりと立ち上げることで、大人世代に嬉しい健やかなボリューム感を演出。首元でキュッとくびれるシルエットが、凛とした女性らしい雰囲気を引き立ててくれます。

しっとり大人らしい、ニュアンスショートボブ

こっくりとしたブラウンをベースに、軽やかな動きをプラスしたスタイルです。トップを後ろへ流しつつ、ベースは前へ引き出すことで、メリハリのある美しい毛流れを実現。ラフなニュアンスと繊細な毛束感が、大人の余裕を感じさせます。

ベージュが優しく包み込む、あごラインボブ

柔らかなベージュカラーが、しっとりとした大人の色気を感じさせるショートボブです。あごラインのレングスで首まわりをすっきりと見せつつ、丸みのあるシルエットに整えることで髪表面の艶感が引き立ちます。明るめのトーンながら、コンパクトにまとまる落ち着いた佇まいが、優雅で知的な雰囲気を漂わせます。

都会的なムードをまとう、グレージュショート

グレージュの透明感を活かした、前下がりのショートボブ。トップに軽やかな毛束感を作り、ベースをタイトに抑えることで、ミニマムで都会的な印象に仕上げています。レイヤーカットによる甘さを抑えたスタイリッシュなシルエットが、日常の装いに絶妙なこなれ感を添えてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里