バレーボールの動画を投稿しているYouTuber「ヘルニア国物語」が、2026年3月7日にチャンネルを更新。メンバーのりょうさんとしょうかさんが結婚したことを報告した。

「スノボーで出会ったらスノボーで結婚しなきゃ」

動画では、りょうさんとしょうかさんが「僕たち、私たち、結婚しました！」と切り出し、左手の薬指の指輪を見せた。プロポーズは2月4日で、婚姻届を提出したのは3月3日だったという。

3月8日には、二人のカップルチャンネル「りょうとしょうか」で、プロポーズの模様が公開された。

「2026年やりたいことリスト」100個を発表するという動画で、りょうさんがスノーボードに立ち、しょうかさんがりょうさんの脚にしがみつく形で、二人で雪山を滑っていた。

ラストの100個目の発表で、りょうさんが「結婚しよう」と言い、しょうかさんに指輪を差し出した。しょうかさんは「えぇ、本当に！？ 今のタイミングで？ ありえないんだけど」「なんでこんなところで渡そうと思ったの！？ 意味がわかんない！」と驚き笑っていた。

二人はスノーボードを通じて出会ったそうで、りょうさんは「スノボーで出会ったらスノボーで結婚しなきゃ」と語った。

りょうさんが「結婚してくれるの？」と聞くと、しょうかさんは「うん、いいよ！」と快諾。テロップで「軽いなこの夫婦」と表示された。

交際期間は4年になるという。りょうさんが「いつもありがとね」「大好きだよ」と言うと、しょうかさんが「しょうかも」と返し、ラブラブぶりを見せつけていた。