夫「雰囲気で感じ取れよ！」私「えっ」泥で視界不良の車を洗ったら → 車好き夫の『衝撃発言』に呆然

汚れた車を洗車した知人。それを知った車好きの夫が、耳を疑うような一言を放ちました。知人から聞いたエピソードを紹介します。

車好きの夫

私は2人の子どもがいる主婦です。



子どもたちは幼稚園に通っており、毎日の送迎は車。車の名義は夫ですが、普段は私が使っています。

夫は車を大事にする人で、まめな手入れはしませんが、3ヶ月に一度は必ず洗車をしてコーティング剤でピカピカに仕上げていました。

汚れた車

私たちが住んでいる地域は、雪が降るところ。

なので、冬は融雪剤や溶けた泥雪の跳ね返りで車が汚れがちです。

その冬も、大雪が降ったあとから車がかなり汚れ始めました。



夫に洗車をお願いしましたが、寒いからか、なかなかやる気がでないようす。

その間に、リアガラスが泥の跳ね返りで曇ってしまいました。



バックモニターのカメラにも泥が付いたのか、視界不良になり、いよいよ運転に支障が。

「もし、子どもを乗せている時に事故を起こしたら……」



安全を第一に考えた私は、夫に相談もせず、独断で洗車機で洗車をすることにしました。「綺麗にすれば夫も喜んでくれるはず」と安易に考えていたのです。



洗車後は水滴もきれいに拭き上げて帰宅したのです。