1.困惑する

猫は、環境の変化にストレスを感じやすい動物です。ペットホテルに預けると、ソワソワ落ち着かない気持ちになる可能性があります。とくに、家の外に出る経験が少ない猫は、突然の変化に驚いてしまうことが多いでしょう。

猫が困惑する要因は、いくつか考えられます。まず、場所に慣れていないということが挙げられます。ペットホテルは、ほとんどの猫にとって馴染みがない場所です。ニオイも生活パターンも変わってしまうため、慣れるのに時間がかかることがあります。

次に、人間に慣れていないという点も、落ち着かない要因のひとつです。普段クールな性格でも、飼い主さんの気配が安心材料になっていることが多いためです。知らない動物がいることも、ソワソワする要因となるでしょう。

猫の困惑を少しでも和らげるために、普段使っているタオルやベッドを持ち込むことを提案してみるのもいいかもしれません。

2.緊張する

時間とともにペットホテルに慣れる可能性はありますが、緊張状態はなかなか抜けないものです。部屋の隅で固まったり、物陰に隠れたりすることもあるでしょう。縄張りの外にいるわけですから、ドキドキするのも無理はありません。

緊張状態が持続すると、次第に食欲がなくなるケースもあります。また、警戒するあまりトイレを我慢してしまう猫も少なくありません。ペットホテルでも普段通りのびのびと過ごせる猫は、非常に稀と考えていいでしょう。

もともと警戒心が強いタイプの猫は、なるべく多くの猫用グッズを持ち込むのがおすすめです。フードやおやつはもちろん、食器やトイレも普段使っているものを持参しましょう。また、なるべく他の猫が見えない環境のペットホテルを選ぶのも有効です。

3.不安・寂しい

甘えん坊・寂しがり屋な猫は、ペットホテルで寂しさを感じることがあります。飼い主さんの姿が見えないため、「自分はどうなってしまうのか」と不安を募らせることも。普段甘えん坊でなくとも、慣れ親しんだ家族の存在は大きいものです。

また、多くのペットホテルでは、夜はスタッフが不在になります。何の音もしない場所で寝ることに慣れていないと、寂しさを感じやすいといえるでしょう。中には、「捨てられたんじゃないか」と絶望してしまうケースもあるかもしれません。

人間が大好きなタイプの猫は、24時間スタッフが対応してくれるペットホテルを選ぶのも一つの手です。また、預かり中の様子をリアルタイムで確認できるホテルもあるので、探してみてもいいかもしれません。

お迎え後のケア方法

ペットホテルからお迎えしたあとは、まずは心ゆくまで休ませてあげましょう。無理に構ったりせず、猫のペースでのびのびと過ごさせてあげてください。徐々に緊張が解け、安心感が湧いてくるはずです。

猫の様子が普段通りに戻ったら、優しく声をかけてスキンシップを取ってあげると喜びます。そのときに、体の状態もチェックしてあげるとなお良いです。預かり中は、食欲が落ちたりトイレを我慢して負担がかかることも少なくありません。

また、多くのペットホテルは狭い空間で過ごすため、運動不足になっている可能性があります。猫が元気になったら、思う存分遊ばせてあげてもいいでしょう。

まとめ

ペットホテルに預けられた猫は、「落ち着かない」や「寂しい」といった気持ちになるケースが多いです。しかし、どうしても家を空けないといけないこともあるでしょう。

猫を預けるときは、まずは短時間から練習してみるのがおすすめです。少しずつ慣れさせることで、いざというときに安心して預けることができます。ペットホテルに対してポジティブな印象を持たせることができれば、長期間の利用も苦ではありません。

また、猫の性格をスタッフに伝えることも大切です。とくに、「警戒心が強い」「他の猫が苦手」などの情報は、預かり中に適切な対応をしてもらうために重要なものとなります。