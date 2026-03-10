次食べたいのはコレッッ♡【セブン-イレブン】差し入れにも喜ばれそう！「新作スイーツ」

気になる新作が続々と登場する【セブン-イレブン】のスイーツは、自宅で楽しむのはもちろん、ちょっとした手土産や差し入れにもおすすめ。豊富なラインナップとクオリティの高いスイーツが揃っているので、ティータイムがさらに充実するかも。今回は、次に食べたい注目の「新作スイーツ」を紹介します。

商品名通りの濃厚さに驚き

「濃厚チョコプリン」は、チョコレート欲が満たされる濃厚な味わいを楽しめそう。@oyatsu_panpon様さんも「もはやチョコケーキのような満足感」とコメント。クリームやソースにもチョコレートを使っているため、プリンと一緒に食べることでチョコレートの風味がより一層際立つ仕上がりになっているようです。

甘さもほろ苦さも味わえる2種のホイップ

シュー生地にたっぷりクリームが入った定番スイーツ「こだわり卵のたっぷりホイップＷシュー」の新作として登場したのは、甘さとほろ苦さを感じるコーヒー風味。生地の中のクリームは、ビターな味わいのコーヒークリームとミルキーなカフェオレホイップの2層仕立て。@pan.oyatsuさんによると「全体的にまろやかでクリーミーなのだけどコーヒーの風味をしっかり味わえる」のだとか。

和洋折衷のハイブリットスイーツ

@oyatsu_panponさんが「迷ったら、これで間違いなし」と絶賛するのが、新作の「ティラミスわらび餅」。洋菓子のティラミスと和菓子のわらび餅を掛け合わせた、ハイブリットスイーツです。味も食感も全く異なる特徴を持つ2つのスイーツですが、一緒に食べると意外にもバランスの良い味わいが楽しめそう。予想外の組み合わせがSNSでも話題となっている、注目スイーツです。

チョコづくしが嬉しいブラウニーサンド

「チョコブラウニーサンド パキチョコ」は、ブラウニーでチョコクリームとチョコプレートをサンドしたスイーツ。クリームと一緒にサンドされているチョコプレートの、パキッとした食感が全体のアクセントになりそう。上から下までチョコづくしのため、見た目以上の満足感に期待できる一品です。

ちょっとした手土産や差し入れにもおすすめの【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」。どれも濃厚さが特徴ではあるものの、見た目も食感も異なるため、気分に合わせたスイーツ選びを楽しめそう。新作スイーツは入れ替わりが早いため、店頭で見かけたらぜひ一度手に取ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる