嶋斗亜「先輩の膝の上にずっとおってゲームを」大阪松竹座の楽屋は思い出いっぱい【ロングインタビュー中編】

関西ジュニアの嶋粼斗亜（22）が、8日で「大阪松竹座さよなら公演 epilogure〜ありがとう松竹座〜」（19日閉幕）の出演を終えた。東京・EXシアター有明のこけら落とし公演「AmberS―アンバース―」（４月25日〜５月24日）も控える。NEWS・加藤シゲアキ（38）がクリエイティブプロデューサーを務める同作に「本来ないような世界観」と出演を心待ちにする。2026年を充実させるべく「ファンの人たちを安心させてあげたい」と抱負を語った。

―松竹座の思い出は。

「この（今までの自分の）活動での半分ぐらいは松竹座での思い出なので、たくさんあります。やっぱり楽屋がいつもにぎやかで楽しいイメージですね。松竹座と言えば大部屋。小さい子から少し（活動）歴のある子まで、いろんな子が入っている楽屋（大部屋）があって、そこからちょっとずつ（専用の）小部屋をいただけるようになったりする。小部屋の中でもシャワーがついているような、メイン（キャスト）の人たちが使うような部屋をいただけるようになったり、ちょっとずつステップアップしていく感じでした」

―大部屋が好きだった。

「大部屋のわちゃわちゃした雰囲気が僕は好きでしたね。だから、小部屋をいただけるようになってからも、大部屋に遊びに行って怒られるんですよ（笑）。基本、楽屋移動禁止っていうルールがあるので。多分うるさかったりするから怒られるんですけど、それでも楽しいから、行く！みたいに。ずっとそんな感じでしたね。入所当時とか、小島（健、Aぇ!group）くんとか、高橋（恭平、なにわ男子）くんの膝の上にもよくいました。小島くんたちは大部屋ではなかったんですけど、先輩の膝の上にずっとおってゲームしていたのは思い出です」

―楽しそうですね。

「あとは何でしょう、"コジトア劇場"ですね。小島くんと2人で1か月間、2〜3分ぐらいの小さな劇のようなコントをやりました。僕はもう、小島くんが作ってくれた台本に沿ってセリフを覚えて言ってるだけではあったんですけど、あの期間はすごく楽しかったですね。僕が入所した年（2016年）か、入所した次の年ぐらいの冬ですね。結構な大役を、何も分からない僕に任せていただけてたなって」

―松竹座の中で好きな場所は。

「大部屋もそうですけど、ライブとか舞台が始まってからは、基本は楽屋まで帰る時間はないんですよ。舞台袖の着替え場とかで次の自分の出番まで座ったり、しゃべったりしてるみたいな感じなんですけど、着替え場から一つ階段を下りたところにトイレとかがある通路がある。そこの5、6段ある階段みたいなところが花道につながっていて、そこに座って先輩たちとしゃべったりっていうのは、僕、好きでしたね」

―裏導線の階段ですね。

「先輩とかと、そこで話が弾みますね。何かもう、その日に何十分か空いてるときとかも、先輩と一緒に謎に筋トレするみたいなときもありました。ただただ階段に座ってしゃべったりとか、階段からピョ〜ンって飛んだりして誰かが（壁に）頭をぶつけてるみたいな（笑）。そういうのもあったんですけど、いろんな思い出が詰まっています」

◆嶋粼 斗亜（しまさき・とあ）2003年8月3日、大阪府生まれ。22歳。16年に関西Jr.として活動をスタート。19年に関西Jr.内ユニット「Lilかんさい」のメンバーに選出。25年1月にABCテレビ「恋愛革命」で連続ドラマ初主演。同年4月からソロ活動を本格スタートさせ、舞台などで活躍。