先月、テレビ東京系「旅バラ・バス ＶＳ 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に大けがを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖（５２）が１０日、リハビリを始めたことを報告した。

前園はインスタグラムを更新し、「皆さんからのたくさんのコメントに感謝しています 今日からリハビリが始まりました」とつづり、松葉づえで歩く近影を公開。

「しばらくの間はずっと一緒です。 よろしくお願いします。＃松葉杖＃氷嚢（のう）」と松葉づえ生活が当面続くことを明かした。

痛々しい姿にフォロワーは「大丈夫ですか？」「リハビリ大変だと思いますが、頑張ってください」「また元気な姿を楽しみにしてます」「早くボールを蹴れる日が来ますように」と心配と励ましの声を寄せている。

前園は２月２８日、同番組のロケに参加。出演者がゲームの危険性などを指摘し、内容変更を求めている状況下で、製作サイドの意向をくみ取った前園がゲームの内容確認した際に、不安定な斜面で転倒。右足を痛め、精密検査の結果、「右膝外側半月板損傷（通常歩行は約１ヶ月半以降の見込み）」と診断されて、この日手術を受けていた。