日本野球機構(NPB)が、任天堂株式会社とコラボし、今季リーグ戦で「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」のイベントを実施することが10日、判明しました。

コラボイベントが開催される試合は、12球団のホーム球場での各1試合ずつ、計12試合が行われます。マリオによる始球式が行われるほか、1〜3塁ベースが「ハテナブロック」をモチーフとした特別デザインに。12球団統一で特殊なデザインが施された塁ベースを用いた公式試合が実施されるのは、プロ野球において初めての試みとなります。また試合終了後には、親子連れの来場者のなかから抽選で「ハテナブロック」デザインのベースのダイヤモンドを駆けるベースランニング体験も実施される予定です。

▽任天堂コラボイベント開催日程2026年4月29日（水・祝）千葉ロッテマリーンズ：ZOZOマリンスタジアム2026年5月6日（水・休）横浜DeNAベイスターズ：横浜スタジアム2026年5月9日（土）阪神タイガース：阪神甲子園球場2026年5月15日（金）東北楽天ゴールデンイーグルス：楽天モバイル 最強パーク宮城2026年5月31日（日）埼玉西武ライオンズ：ベルーナドーム2026年6月7日（日）広島東洋カープ：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島2026年6月14日（日）北海道日本ハムファイターズ：エスコンフィールドHOKKAIDO2026年6月20日（土）オリックス・バファローズ：京セラドーム大阪2026年6月21日（日）東京ヤクルトスワローズ：明治神宮野球場2026年8月8日（土）読売ジャイアンツ：東京ドーム2026年8月11日（火・祝）中日ドラゴンズ：バンテリンドーム ナゴヤ2026年8月16日（日）福岡ソフトバンクホークス：みずほPayPayドーム福岡