アメリカのトランプ大統領は9日、記者会見し、イランへの軍事作戦について「まもなく終わるだろう」と述べました。中継です。

戦闘の長期化を警戒して原油価格が高騰する中、トランプ大統領の発言はこうした懸念を払拭する狙いがありますが、一方で、いつ、どのように終わらせるのかという道筋は示していません。

トランプ大統領

「我々は圧倒的に勝利していて、予定を大幅に前倒ししている」

――今週中に終わる？

トランプ大統領

「それはない。だが、まもなくだろう。我々はさらに前進する」

トランプ大統領はこのように述べ、軍事作戦の具体的な終了の時期は明言しなかったものの、早期の終結に含みを持たせました。

こうした中、原油価格は一旦、1バレル＝80ドル台まで下落し、ニューヨーク株式市場も反発して取引を終えました。

一方で、トランプ氏はいつどのように戦闘を終わらせるかは示しておらず、会見で軍事作戦を「さらに前進させる」とも述べました。

こうしたトランプ氏の姿勢について、アメリカメディアは「矛盾した発信」と指摘していて、市場を落ち着かせるため、その場しのぎの発言だとの見方を強めています。

原油価格の高騰が再燃すれば、戦闘継続への反対論が強まる可能性もあり、トランプ氏もこの点に神経質になっているとみられます。

会見後にはSNSに「イランが原油の流れを阻止するようなことがあれば、これまでの20倍もの打撃を与える」と威嚇しましたが、足元の経済状況に手を縛られていく展開も予想されます。