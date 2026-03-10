「妊娠高血圧腎症」という病により、5人の兄姉を持つ末娘は、あまりにも小さいサイズでこの世に誕生、妻は当時を振り返り「ずっと泣いていた」と心境を明かした。

【映像】512グラムで生まれた四女の姿「手のひらに乗るくらい」

2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。本番組は結婚したてのカップルがその出会いや結婚生活の秘話を語るトークバラエティである。

妻は妊娠25週の時、重度の「妊娠高血圧腎症」を発症した。「腎臓が悪くなっちゃってて、血圧が上がっちゃって25週で緊急入院。そのまま緊急帝王切開で、予定日より3ヶ月早く出産しました」と、妻は当時の緊迫した状況を語る。

512グラムで誕生した優愛ちゃんの姿は「本当に手のひらに乗るくらい」のサイズで、全身が管に繋がれていたという。医師から生存の可能性が極めて低いことを告げられた妻は、「先生に『1日生きられるかわからない』と言われて。1日持ってもその後もわからないって言われて…。もうずっと泣いてました」と涙ながらに回想した。