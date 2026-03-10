侵入するなり「ないな」開店前の飲食店から金庫を盗んだ男　オーナーは「元従業員に似ている」と指摘

東京・武蔵野市の飲食店で、金庫が盗まれる瞬間がカメラに捉えられた。

犯人は約130万円を奪って逃走したが、店のオーナーは元従業員の可能性を指摘。警察が行方を追っている。

店に入るなり「ないな…」

東京・武蔵野市にある飲食店で撮影されたのは、不審な男。

店の売り上げを狙った金庫泥棒の一部始終だ。

2月21日午前10時半頃、開店前の飲食店に侵入した男は入るやいなや、「ないな…」と呟いていた。お目当ての金庫が見当たらないのか、戸棚を開けて中を確認し始める。

次に男は事務所に向かった。

今度は引き出しを開け、ドライバーを手に取った。

そして店内に保管されていた金庫を見つけ出し、バッグに強引に詰め込んだ。

防犯カメラの映像を見た店のオーナーは、この男に心あたりがあるという。

オーナー驚愕…犯人は“元従業員”か

店のオーナーは、「よく見たら、以前うちで働いていたスタッフだったのでなおさらショック。怖いなと思った」と話す。

6年ほどこの店で働き、2〜3カ月前に辞めた元従業員によく似ているという。男は事務所のライトを消し、静かに扉を閉めて金庫を盗んでいった。被害金額は約130万円だった。

警視庁は男の行方を追っている。

（「イット！」 3月9日放送より）