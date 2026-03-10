90キャラクターが参加！「2026年サンリオキャラクター大賞」開催決定 デビュー30周年「ポムポムプリン」は2年連続1位達成なるか
サンリオはサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を、4月9日から5月24日まで開催する。企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組（予定）がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」も同時開催。
また、6月27・28日の2日間、『サンリオフェス2026 in みなとみらい』を開催し、28日にはメイン会場のパシフィコ横浜で「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表イベントを実施する。
同社の機関紙『月刊 いちご新聞』上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーする90キャラクターは、3月11日から「サンリオキャラクター大賞」公式Xアカウントで毎日発表していく。また、4月1日には、サンリオキャラクター大賞公式サイトにてエントリーキャラクター一覧を公開する。
今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。「Smiling Ovation（スマイリングオベーション）」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいというサンリオの想いが込められている。キービジュアルでは、チア衣装を着たサンリオキャラクターたちが、ポンポンやメガホンなどを持って元気いっぱいに応援する姿を描いている。
40周年を迎えた昨年のサンリオキャラクター大賞は、総得票数は史上最多の6316万696票（前年比111%）を記録。第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」。国内票に加え、海外からも多くの支持を集め、9年ぶり通算4度目となる1位に返り咲いた。
第2位「シナモロール」、第3位「ポチャッコ」と続き、サンリオ3大犬キャラクターがTOP3を独占。結果発表イベントでは、順位が発表されるたびに大きな歓声が上がり涙を拭うファンの姿も見られるなど、大きな盛り上がりを見せた。今年はどのような順位となるのか、そしてデビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」が2年連続で1位を達成するのか。
今年は、「2026年サンリオキャラクター大賞」「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」のほかに、新部門を開設予定。新部門についての詳細は、3月下旬に発表。
また昨年、来場とオンライン視聴を含め約146万人のファンが注目した「サンリオフェス」の開催が今年も決定した。「サンリオフェス2026 in みなとみらい」は、パシフィコ横浜の展示ホールB・C・Dをメイン会場、会議センターをキッズ会場として実施予定。メイン会場で行われる「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表ステージは、キッズ会場にてライブビューイングも予定している。また、今年はみなとみらい駅周辺施設とのコラボレーションも決定。エリア一帯がサンリオキャラクターで彩られる特別な期間となる。同イベントの詳細および、チケット情報、コラボレーション内容は、後日発表。
さらに全国のサンリオショップにて、「応援ありがとうグリーティングイベント」の実施が決定。同イベントは、「2026年サンリオキャラクター大賞」で最終順位1位〜10位にランクインしたキャラクターが登場するイベントで、実施店舗や時期などの詳細は後日発表となる。
「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」では、「サンリオキャラクター大賞応援グリーティング」を実施。キャラクターたちへ応援の気持ちを伝えることができる。詳細は、ハーモニーランド公式ホームページにて発表予定。
■「2026年サンリオキャラクター大賞」スケジュール
投票期間：4月9日（木）11時〜5月24日（日）終日
初回速報（1〜10位）：4月14日（火）午後1時
「Sanrio＋」限定発表（1〜20位）：4月24日（金）正午
中間発表（1〜20位）：5月12日（火）午後1時
※投票サイト上で「Sanrio＋」でログインすると全順位（1〜90位）を閲覧可能
結果発表（1〜90位）：6月28日（日）午後1時
※「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表。詳細は後日公開予定
※各発表時間については変更の可能性あり
参加キャラクター：90キャラクター
■「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」スケジュール
投票期間：4月9日（木）11時〜5月24日（日）
※WEB投票のみ
中間発表（1〜3位）：5月12日（火）午後1時
結果発表（1〜15位）：6月28日（日）午後1時
※「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表。詳細は後日公開予定
