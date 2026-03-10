90キャラクターが参加！「2026年サンリオキャラクター大賞」開催決定 デビュー30周年「ポムポムプリン」は2年連続1位達成なるか

90キャラクターが参加！「2026年サンリオキャラクター大賞」開催決定 デビュー30周年「ポムポムプリン」は2年連続1位達成なるか