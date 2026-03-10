天皇、皇后両陛下の長女・愛子さまが2日、東京の日本橋で開催された「第57回現代女流書展」を訪問された。愛子さまは、万葉集にある志貴皇子の歌が書かれた作品を前に、「ここに余白がありますね」と一言おっしゃられた。漢字のみがつづられた扇面の書をご覧になってのお言葉だったが、作者の意図に気づいておられるようだった。

また、愛子さまは大学で日本の古典文学を学ばれており、この歌についてもよくご存じだったようで、「春らしいですね」と、お言葉を添えられた。伝統的な書だけではなく、淡墨作品や前衛的な作品などについても、愛子さまは熱心に質問や感想を重ねられた。「鶯」という題がついた作品をご覧になった際には、「どうしてここはにじんでいるのですか」とおっしゃっていて、青墨特有の墨の変化に驚かれていた。

また、一見して抽象画のように見える前衛作品は解釈が難しいものだが、愛子さまは「これは轟音（ごうおん）ですね」とお話しになり、想像力の豊かさに圧倒されるばかりだった。心ゆくまで鑑賞を楽しまれ、会場をあとにされた愛子さま。内に秘めた書への情熱を、改めて深められるひとときとなったに違いない。

大学で「源氏物語」を研究

愛子さまは幼少期から読書が好きで、文学に対する興味が強いことはよく知られている。成長するにつれて、その関心は単なる読書の域を超え、日本文学、とりわけ古典文学へと広がっていった。

愛子さまは幼稚園、小学校から大学まで一貫して学習院で学び、大学では学習院大学文学部日本語日本文学科に進学した。この学科は、日本語や日本文学の歴史を専門的に学ぶ場所であり、古典文学の研究も中心的なテーマとなっている。平安時代の物語文学や和歌文学、中世の随筆文学など、日本文学の流れを体系的に学ぶ環境の中で、愛子さまは古典の世界により深く触れていった。

日本の古典文学の代表作といえば、まず思い浮かぶのが「源氏物語」である。この作品は11世紀初めに紫式部によって書かれた長編物語で、世界最古の長編小説ともいわれる。宮廷社会を舞台に、光源氏を中心とした人々の愛や葛藤、栄華と没落が描かれており、日本文学のみならず世界文学史においても重要な位置を占めている。

愛子さまはこの作品を研究対象として取り上げ、登場人物の心理描写や物語の構造などを深く読み解いたとされている。「源氏物語」は単なる恋愛物語ではなく、人間の感情の複雑さや、無常観と呼ばれる人生観を繊細に描いた文学作品だ。そのため、読み手には高度な読解力や歴史的背景への理解が求められる。愛子さまがこの作品を大学で研究したことは、古典文学への深い関心と学問的姿勢を示すものといえるだろう。

皇室における和歌や古典文学は、単なる教養ではなく、日本文化の精神を受け継ぐ象徴的な営みでもある。その伝統の中で育った愛子さまが古典文学に関心を寄せるのは、ごく自然な流れともいえる。

しかし注目すべきなのは、愛子さまがそれを単なる伝統として受け継ぐだけではなく、大学で専門的に研究するという形で向き合ったことだ。古典文学は現代語とは異なる言葉で書かれており、当時の社会制度や文化を理解しなければ十分に読み解くことができない。つまり、深い研究には相当の努力と知的探究心が必要となる。

また、古典文学は日本人の感性を理解するうえで重要な鍵でもある。「源氏物語」に見られる繊細な感情表現や、四季の移ろいを大切にする感覚は、日本文化の根底にある美意識と深く結びついている。こうした作品を読み解くことは、日本の文化や歴史を理解することにつながる。

愛子さまが古典文学を学び、その魅力に向き合っている姿は、日本文化の継承という意味でも象徴的なものだといえるだろう。古典文学は決して過去の遺物ではなく、現代を生きる私たちの心にも静かに響く言葉を持っている。その世界を丁寧に読み解こうとする愛子さまの姿勢は、日本の文化や歴史を大切にする精神そのものを体現しているように感じられる。

