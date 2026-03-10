Åì¾Ú¡¢°ì»þ1900±ß¹â¡¡ÃæÅìº®Íð¤ÎÁá´ü¼ýÂ«´üÂÔ
¡¡10Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ1900±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü4000±ß¤ò²óÉü¤·¤¿¡£ÃæÅìÃÏ°è¤Îº®Íð¤¬Áá´ü¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤«¤éÁ°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Î²¼¤²Éý¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ1670±ß36Á¬¹â¤Î5Ëü4399±ß08Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï98.40¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3674.24¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÀïÆ®¤¬¶á¤¯½ª·ë¤¹¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£