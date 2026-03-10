生後6か月の子猫と6歳の柴犬さん。新入りの子猫は柴犬さんが大好きなようで…！？お互いの性格が顕著に出ている微笑ましい光景が話題を呼び、投稿は48万回再生を突破。「犬系猫×猫系犬だ」「癒されるニャ～」「優しいわんこ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『犬のことが好きすぎる猫』VS『塩対応な犬』 お互いの性格が出すぎている『愛おしい攻防戦』】

柴犬が大好きな子猫

TikTokアカウント「shibanzu」に投稿されたのは、柴犬の「あんず」ちゃんと、子猫の「ゆず」くんの心がポッとあたたかくなる日常のワンシーン。

生後2か月半で保護されたゆずくん、当初はあんずちゃんへの警戒心がなかなか解けずケージ越しで会わせていたそうですが、徐々に心を開き始め、生後半年となった今ではあんずちゃんのことが大好きになったといいます。

そんなゆずくん、この日もあんずちゃんに構ってほしく猛アピール！覆いかぶさってお耳をハムハムしたり、お顔でツンツンしたり…。あんずちゃんLOVEは止まらなかったそう。

かまってちゃんの子猫と塩対応の柴犬

一方のあんずちゃんは面白いほどに塩対応。まったり寛いでいたため眠さもあるのかもしれませんが、ゆずくんのかまってアピールにも一切反応しなかったとか。これには『ふつうは逆だよね！？』と、犬系猫×猫系犬の組み合わせに驚くコメントが届くほど。

無反応のあんずちゃんに業を煮やしたのか、えいっ！とパワフルなタックルをお見舞いし、颯爽とその場を去ったゆずくん。それでも虚無なあんずちゃん…きっといつもの日常なのでしょうね。

悟りを開いたあんずちゃんと甘えん坊のゆずくん、「静と動」だからこそピースが組み合えば最強コンビの爆誕ですね。

ふたりの微笑ましい攻防戦には「猫にこねこねされて可愛い」「なんだかんだ仲良しさん♡」などのコメントが寄せられています。

子猫に教育指導も！

穏やかで懐の広いあんずちゃんですが、ときに感情を表に出すことも。ストーブの前でまったりしているところに元気よくやってきたゆずくん。あんずちゃんが大好きすぎてこの日もかまってちゃんが炸裂していたとか。

するとあんずちゃんはほんの一瞬だけ、鼻にシワを寄せてムキ顔に…！子猫ながらマズイと感じたゆずくんは、風のごとく逃げて行ったそうです。あんずお姉ちゃんは弟の教育指導も引き受けているのでしょう。これからのゆずくんの成長を一緒に見守っていきましょう♡

TikTokアカウント「shibanzu」には、あんずちゃんとゆずくんの優しい日々が紹介されています。種別を超えた尊い姿に癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibanzu」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております