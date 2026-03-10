今回紹介するのは、衝撃的な「特技」を持つわんこの姿。その光景は大変な話題となり、「器用すぎるｗ」「安定感すごい」「すごい身体能力！」などのコメントの他、4万8000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：食事中、なぜか『同じ高さ』で覗いてくる犬→足元を見てみると…衝撃的な『まさかの光景』】

食事中の不可解な光景

Xアカウント「@yoshimitropp」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『ペネロペ』ちゃんと、ジャックラッセルテリアの『エリザベス』ちゃん＆『シャーロット』ちゃん＆『リサ』ちゃんと暮らしているそうです。今回の主役は、シャーロットちゃん。

ある日、シャーロットちゃんは、家族と一緒に食卓を囲んでいました。しかし、その目線は何故か人間と一緒…。椅子もないのに、人間と同じ高さでテーブルの上を覗き込んでいたのです。

シャーロットちゃんが乗っていたのは、なんと「バランスボール」！！器用にボールの上に立ち、平然とした表情でテーブルを見つめていたのでした。

驚きの身体能力に脱帽！！

実は、シャーロットちゃんは、バランスボールを乗りこなす天才犬！！自由自在にバランスボールを操作することができるのだそうです。

さらに、ただ立つだけではなく、バランスボールに乗りながら移動することも出来るのだとか。

4本の足で上手にバランスを保ちながら、部屋中を行ったり来たりすることが出来るのだといいます。あまりにも平然とバランスボールに乗る姿に、投稿主さんも笑いを堪えながら食事をするのが大変なのだそう…♪

ちなみに、シャーロットちゃんがバランスボールに乗れるようになったのは、少しずつ「物に乗ること」を学習させていったからなのだそうです。

成功体験を積むうちに、バランスボールで移動できるほどの平衡感覚の持ち主に！4匹の中でバランスボールに乗れるのはシャーロットちゃんだけ。

この投稿には、「体幹抜群でうらやましい…」「すごすぎて笑っちゃった」「そのうち二本足で歩いちゃいそう(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

狭い場所でも余裕でジャンプ♪

さらにシャーロットちゃん、バランスボール以外にも色々な場所に乗るといいます。お散歩中に出くわした「高くて細い段差」も、ピョン！と飛び上がって器用に着地。その運動神経のよさは、投稿主さんも驚いてしまうほどだとか。

女の子なのに筋肉が逞しいというシャーロットちゃん、人間顔負けの才能は、投稿主さんとの楽しい訓練があってこそかもしれませんね♡

Xアカウント「@yoshimitropp」には、他にも4匹のわんこの賑やかな姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@yoshimitropp」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。