ESRは、iPadに対応するアクセサリーをAmazonにて販売していることが発表した。

【画像あり】今回発表された新製品一覧

今回販売されるのは、脱着式キーボードケース、デジタルペンシルなどが含まれている。最新のiPad Air（M4）にも対応したラインナップだ。

「ESR Shift キーボードケース（脱着式）」は、マグネット式の着脱キーボードを採用し、Bluetooth接続により最大10mまで離して使える。横・縦向き対応スタンドにより、iPadを目線の高さに固定しつつキーボードを手元に配置できる。

「ESR Geo デジタル Pencil」は、「探す」機能に対応し、紛失時にも場所を特定できる。Type-C充電で30分以内にフル充電が可能だ。

Bluetooth接続時はタップ操作でメイン画面やタスクマネージャーの呼び出し、残量確認ができる。傾斜感知センサーにより線の太さを再現し、マグネット吸着で持ち運びができる。

画面保護フィルムは2種類が用意されている。ペーパーフィルムで紙のような書き心地を実現したものと、強化ガラスを用いたフィルムの2製品がある。

対応モデルなど製品の詳細は、ESR公式サイトおよびAmazonストアで確認してもらいたい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）