FAカップ・準々決勝の抽選が行われた。組み合わせは以下の通り。



サウサンプトン×アーセナル

チェルシー×ポート・ヴェイル

マンチェスター・シティ×リヴァプール

ウェストハム×リーズ



この結果に、リヴァプールファンは不満を大いに抱いているようだ。アウェイでシティと対戦するというのは、確かに“ババを引いた”感がある。チェルシーが対戦するポート・ヴェイルはリーグ1（3部相当）で最下位のチームだ。





『THE Sun』は、SNSに投稿されたリヴァプールファンたちの不満のコメントを伝えている。「難しすぎるな。このFAカップはチェルシーに有利に仕組まれている」「FAカップってこんな不正があるの？ アーセナルがチャンピオンシップのチームと対戦して、、俺たちはアウェイでシティと対戦するなんて？？？？？」「チェルシー対アーセナルの決勝戦のために仕組まれたものだ」「FAカップはいつもリヴァプールに不利に仕組まれているに違いない。常にもっとも厳しい試合を強いられる一方で、他のプレミアリーグのチームは最下位のチームと対戦する。もはや、とんでもない状況だ」もちろん、このファンたちの言葉は正しくない。昨季リヴァプールは4回戦でプリマス・アーガイルと対戦し敗れている。一昨季は3回戦でアーセナルと当たったものの、4回戦はノリッジ、5回戦はサウサンプトンとの対戦だった。とはいえ、リーグタイトルが絶望的な状況でFA杯に賭けたいという気持ちは理解できる。リヴァプールはシティを破ることができるか。試合は4月4日（日本時間）に行われる。