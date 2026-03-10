フィギュア17歳中井亜美に新たな“勲章” 千葉・市川市が五輪銅メダルを祝福 世界選手権へ弾み
市川市民栄誉賞が贈られることが決まった中井亜美(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した17歳の中井亜美に市川市民栄誉賞が贈られることが決まった。千葉県市川市の田中甲市長が3月9日、自身のXで明らかにした。
【写真】白のジャケットにデニム…中井亜美の私服姿をチェック（2、3枚目）
田中市長は「昨日は『国際女性デー』でしたね」と切り出し、「市川市はミラノコルチナ冬季オリンピックで活躍した中井亜美さんに市民栄誉賞お送りすることを決定いたしました」と報告した。新潟県出身の中井は、小学校卒業後に練習拠点を千葉に移し、現在は市川市内に在住している。
同市長は「これからも中井選手を始め女性の活躍を応援していきたいと思います」と記し、「今月の24日から始まる世界フィギュアスケート選手権もみんなで応援しましょう」と呼びかけた。
中井はシニア転向1年目の今季、武器である高い技術力に加え、表現力にも磨きをかけ、初出場となったミラノ・コルティナ五輪で銅メダルに輝いた。演技直後に見せた右手人差し指を口元に当て、首を傾げるポーズなどでも脚光を浴びた。
日本女子フィギュア界の新たなエース候補として、その存在感を世界に知らしめた17歳。シーズンを締めくくる世界選手権では、市川市からの祝福を背に、さらなる飛躍に期待がかかる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
