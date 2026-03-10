フィギュア17歳中井亜美に新たな“勲章”　千葉・市川市が五輪銅メダルを祝福　世界選手権へ弾み

市川市民栄誉賞が贈られることが決まった中井亜美(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した17歳の中井亜美に市川市民栄誉賞が贈られることが決まった。千葉県市川市の田中甲市長が3月9日、自身のXで明らかにした。

田中市長は「昨日は『国際女性デー』でしたね」と切り出し、「市川市はミラノコルチナ冬季オリンピックで活躍した中井亜美さんに市民栄誉賞お送りすることを決定いたしました」と報告した。新潟県出身の中井は、小学校卒業後に練習拠点を千葉に移し、現在は市川市内に在住している。

同市長は「これからも中井選手を始め女性の活躍を応援していきたいと思います」と記し、「今月の24日から始まる世界フィギュアスケート選手権もみんなで応援しましょう」と呼びかけた。