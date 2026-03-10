「このWBCスターのブレイクを活かして大きなトレードに取り組む必要がある」吉田正尚に緊急トレード浮上、注目される「3球団」＝米報道
頼りになる4番、吉田には多方向から視線が集まっている(C)Getty Images
WBC男、レッドソックスの吉田正尚に熱視線が向けられている。
日本代表「侍ジャパン」の4番に入った3月8日のオーストラリア戦（東京ドーム）では 1点を追う中、7回二死一塁の場面で左腕ケネディの低めスライダーを完璧に捉え、打った瞬間にわかる確信弾。60年ぶりの天覧試合と大事な試合に頼れる男が一発を放ち東京ドームの観客も総立ちとなった。
【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る
4番に入って2試合連続のアーチと勢いが止まらない。3試合が経過し、10打数5安打の打率5割、2本塁打、6打点、OPSは1.783と圧巻のパフォーマンスを示し続けている。
レッドソックスでは近年なかなか思うように成績が残せず苦しんでいたが、侍ジャパンに合流したとたん、本来の力強さが戻ったとあって、緊急トレードの話も浮上し始めた。
米メディア『FANSIDED』ではクリス・ランダース記者が「レッドソックスはこのWBCスターのブレイクを活かして、大きなトレードに取り組む必要がある」と題した記事で吉田のトレードの可能性を探っている。
記事の中では吉田が置かれた状況について、ボストンでは「ロースター混雑」が生じているとした上で、「混み合ったレッドソックスの打線で自分の地位を固めるどころか、吉田が世界の舞台で活躍することで、むしろボストンを去る助けになるかもしれない」と続けている。
WBCでのパフォーマンスは「素晴らしい見せ場であり、多くのチームにとって非常に価値のある存在となるでしょう」として、放出先についても具体的に3球団をあげて考察を加えている。
まず一つ目は今季から今井達也も在籍するアストロズ。両球団は「オフシーズンの間ずっとトレード交渉で互いに競り合ってきた」としながら、レッドソックスは左打ちの外野手が豊富で「アストロズはそれを切実に必要としている」と記している。
両球団の補強ポイントが合致しているとしながら、吉田が加入することでさらに打線強化につながるとしている。
2つ目は大砲、フアン・ソトも在籍するメッツだ。
記事の中では「メッツは現在、ライトや指名打者手のどちらでも説得力のある答えを持っていません」としながら、吉田とのトレード候補にはブレット・ベイティやマーク・ビエントスなどの名前を挙げながら、仮に移籍となれば「ヨシダはニューヨークの下位打線を押し上げることができる」としている。
最後の3つ目はマリナーズだ。
チームは2月にレイズを含めた三角トレードでカージナルスからブレンダン・ドノバンを獲得した。オフの懸案事項でもあり、「内野の問題を大きく解決したが、この打線の質がアメリカンリーグの他の強豪と比べてどうかはまだ完全には納得していません」としている。
外野布陣に関しては改善が必要としながら、吉田の加入は「信頼を非常に必要とする打線に、もう一人プロ打者を加えることになるでしょう」と打線強化の強い味方になるとしている。
吉田はレッドソックスでは残り2年3720万ドル（約59億円）の契約を残す。
国際大会の活躍は「ショーケース」となり、このパフォーマンスを契機に新たな道が開けることも多い。今後も侍ジャパンの頼れる4番には様々な方向から視線が集まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]