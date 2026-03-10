59歳・RIKACO 、“作り置き中心”のおうちランチを披露「野菜もタンパク質もバランス良く」 食卓ショットに反響「おいしそう」「お皿もかわいい」
タレントのRIKACO（59）が9日、自身のインスタグラムを更新。「野菜もタンパク質もバランス良く」と記し、“作り置き中心”のおうちランチを披露した。
【写真】「野菜もタンパク質もバランス良く」“作り置き中心”のRIKACOのおうちランチ
RIKACOは「今日のおうちランチは作り置き中心」と、彩り豊かな食卓を投稿。メニューは、ボリューム満点の「ビーガン厚揚げ豆腐じゃが」をメインに、セロリやトマトのマリネ、さらに白菜のグリルにはアンチョビやケイパーのドレッシングを合わせるなど、素材の味を活かしたこだわりのラインアップ。みそ汁には「3年熟成発酵」のみそを使用した。
手作りが中心ながらも「お稲荷さんは昨日買ってきました〜」とも明かしており、無理をせず市販品も上手に取り入れる自然体なスタイルを披露している。
コメント欄には「おいしそう」「お皿もかわいい」「素敵」「体が喜ぶメニューですね」などの声が寄せられている。
