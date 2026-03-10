【ニューヨーク＝木瀬武】９日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、１バレル＝８１ドル台まで下落した。

前日夜（日本時間９日午前）には１１９ドル台まで急騰する場面があったが、トランプ米大統領が米メディアに「（イランとの）戦争はほぼ完了した」と発言し、供給不安が収束するとの期待が広がった。

終値は前週末比４・３％高の１バレル＝９４・７７ドルだった。８日夜にはイラン情勢が悪化するとの懸念から、約３年８か月ぶりに１００ドルの大台を突破。一時は１１９ドル台まで上昇していた。

トランプ氏は９日、米ＣＢＳのインタビューで、４週間ほど続く可能性があるとしていたイランでの軍事作戦が「予定よりかなり早く進んでいる」と述べた。混乱する原油市場の沈静化を狙った発言とみられ、その後、原油価格は大きく下落した。先進７か国（Ｇ７）の財務相が緊急会合を開き、石油備蓄の協調放出などの検討で一致したことも、原油価格を押し下げた。

ニューヨーク株式市場では９日、ダウ平均株価（３０種）の終値が前週末比２３９・２５ドル高の４万７７４０・８０ドルとなり、３営業日ぶりに値上がりした。

１０日の東京株式市場は全面高の展開となり、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値と比べて１９００円超上昇した。午前の終値は、１６７０円３６銭高の５万４３９９円０８銭だった。原油価格の高騰を嫌気し、前日には２８００円超下落していたが、一転して買い戻しが入っている。

東京外国為替市場の円相場は前日（午後５時）から８０銭程度円高・ドル安の１ドル＝１５７円台後半で取引されている。米国・イスラエルとイランの軍事衝突の早期収束への期待が高まり、安全資産として買われていた基軸通貨のドルを売る動きが優勢になっている。