女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）とタレントの武井壮（52）が10日、都内で行われた作業服大手WORKMANの「MEDIHEAL 新CM発表会」に出席した。

ワークマンのリカバリーウェア「MEDIHEAL（メディヒール）」のアンバサダーを務めている2人。今年2月の新製品発表会では吉田さんが武井にタックルする様子が話題となったが、武井は「タックル入れられて僕が吹っ飛ばされてる切り抜き写真が、かなり拡散されていて。“百獣の王でも霊長類最強には勝てないのか”と」と苦笑い。また一方で「“あのタックルで肉体が消滅しなかったのは武井壮だからだ”というコメントもたくさんいただきました」と反響を明かした。

そんな2人は今回、手押し相撲にチャレンジ。見事武井の勝利となったが、「やっぱり攻め気が強いんで、構えていると一瞬目に殺気が宿る時があるんですよ。その時にすっと引くと、前に倒れてくる」とその秘けつを解説した。

さらに、前回のタックルや今回の手押し相撲での2人の“対決”についても、武井は「今の時代、女性が男性にガーってやってくると、たまに炎上したりするじゃないですか。でも、そこが吉田さんの凄いところ。あの動画が200万回回っても、何の問題もなかったって。いやらしさがない、みたいな」と2人のイメージを分析。吉田さんも「この2人だと何か大丈夫みたいな空気になってるよね」とし「“結婚しちゃえば”って言う人もいましたよね」と衝撃の告白。そのコメントを目にしたという武井が「7件くらい“もう結婚しなよお前ら”みたいなコメントありました。それこそ恐ろしい生物が生まれるかもしれない」と冗談を飛ばすと、「結婚するなら今ですよ」と吉田さん。2人が9歳差だと分かると「いいぐらいですね」と乗り気で、会場はほっこり。武井は「あれ、プロポーズされてます？」と困惑し、吉田さんから「まだしてない」とツッコまれていた。