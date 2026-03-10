【ゲオ：「ゲオ買取ロッカー」サービス】 3月10日 開始

ゲオは、オープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」などから発送・買取ができる「ゲオ買取ロッカー」サービスを3月10日に開始した。

本サービスは、パックシティジャパンが運営するオープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」、もしくは対象のコンビニエンスストアに預けることで発送・買取ができるというもの。「買取店舗に行く時間がない」「対面の手続きが面倒」といった悩みを解消するべく開始された。

買取対象となっているのは、iPhone/Android、iPad/タブレット、MacBook/Windows PC、Apple Watch/Air Pods、ゲームソフト/ゲーム機本体。送料・査定料は原則無料（値段がつかなかった品物の返送を希望する場合は送料負担有）となっており、スマートフォンで取引が完結する。なお、買取代金については査定終了後に師弟の口座に振り込まれる。

さらに、3月10日より7月31日までの期間中にはサービス開始記念として「買取金額1,000円アップキャンペーン」が実施。3月10日より3月29日までの期間には「スマホ・タブレットなど買取金額10％UP」キャンペーンが実施される。

期間：2026年3月10日～2026年7月31日 内容：買取成立の場合、買取合計金額に1,000円を上乗せ クーポンコード：CO110111001 適用条件：買取申込時に上記コードの入力が必要です。 期間中お一人さま1回限り、買取成立となったお取引が対象となります。期間：2026年3月10日～2026年3月29日 対象商材：スマホ、タブレット、Apple Watch、スマートウォッチ、AirPods 内容：対象商材の買取成立で、買取金額が10%アップ 適用条件：上記期間中に買取申込いただいたお取引が対象となります【買取対象】【利用方法】【PUDO（プドー）ステーション】