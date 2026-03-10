ゲオ、買取ロッカーサービス開始！ ゲーム機/ソフトも対象、宅配便ロッカーやコンビニから買取7月31日まで買取金額1,000円アップキャンペーン実施中
【ゲオ：「ゲオ買取ロッカー」サービス】 3月10日 開始
ゲオは、オープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」などから発送・買取ができる「ゲオ買取ロッカー」サービスを3月10日に開始した。
本サービスは、パックシティジャパンが運営するオープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」、もしくは対象のコンビニエンスストアに預けることで発送・買取ができるというもの。「買取店舗に行く時間がない」「対面の手続きが面倒」といった悩みを解消するべく開始された。
買取対象となっているのは、iPhone/Android、iPad/タブレット、MacBook/Windows PC、Apple Watch/Air Pods、ゲームソフト/ゲーム機本体。送料・査定料は原則無料（値段がつかなかった品物の返送を希望する場合は送料負担有）となっており、スマートフォンで取引が完結する。なお、買取代金については査定終了後に師弟の口座に振り込まれる。
さらに、3月10日より7月31日までの期間中にはサービス開始記念として「買取金額1,000円アップキャンペーン」が実施。3月10日より3月29日までの期間には「スマホ・タブレットなど買取金額10％UP」キャンペーンが実施される。
□「ゲオ買取ロッカー」サービス