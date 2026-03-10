宮崎あおい、ハイトーンヘアで印象ガラリ パリでの動画に「豊臣兄弟！と全然違う」「いつまでも美しい」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】雑誌「SPUR」の公式Instagramが、3月10日までに更新された。女優の宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）のハイトーンヘアカラー姿が公開され、注目されている。
宮崎は「セリーヌさんのショーを見に、パリへやってきました」と動画で報告。ネイビーのジャケットを着た宮崎はパリへ来るのが久しぶりと言い「街を歩いてるだけでもワクワクします」と気持ちを語った。現在織田信長の妹・お市の方役で出演中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」での黒髪姿とは印象がガラリと変わった、ハイトーンカラーでセンター分けのヘアスタイルを披露している。
この投稿に「ハンサムな姿も素敵」「ずっと可愛い姿で二度見した」「髪型も髪の色も似合ってる」「時間が止まってるみたい」「いつまでも美しい」「『豊臣兄弟！』と全然違う」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆宮崎あおい、パリでハイトーンヘアを公開
◆宮崎あおいの姿に反響
【Not Sponsored 記事】