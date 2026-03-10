【セガ ジャックス・パシフィックとの商品化ライセンス契約】 3月10日 発表

セガは米国玩具メーカー、ジャックス・パシフィックと同コスチューム部門のディスガイズと、2027年3月19日に公開予定の映画「Sonic the Hedgehog 4」（原題）に関する複数年にわたる商品化ライセンス契約を締結したと発表した。

本契約により、両社はアクションフィギュアやぬいぐるみ、コスチュームなどの共同企画、開発、製造を行なうこととなる。2027年初頭から順次市場に投入し、販売する。

ジャックスは米国カリフォルニアに本社を置く企業。2019年からセガとグローバルでの「ソニック」製品のパートナーシップを展開しており、2024年には「ソニック × シャドウ TOKYO MISSION」のフィギュア「ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 アルティメット・トーキング・ソニック」がウォルマートのトップトイリストに選出されたという。

(C)2026 JAKKS Pacific, Inc. All rights reserved.

(C)SEGA