色褪せない美麗デザインの2代目スパイダー

新車価格も驚くほど上がり、車種によっては中古車も高騰している昨今、200万円前後で手に入るクルマはもはや一般的な購入価格帯と言えます。しかも中古車なら、豊富な装備や優れたデザイン、存在感のあるモデルを手に入れることができます。そのひとつが、アルファ・ロメオのオープン2シータースポーツカー、『スパイダー』です。

【画像】その手があったか！ もはやクラシックな2代目&3代目アルファ・ロメオ・スパイダー 全8枚

スパイダーといえば1966年から1993年まで長きにわたって生産された、初代の『105系』が思い出されますが、初代は手が届きにくい価格帯に入りつつあります。そう、ここで取り上げるのは、そのあとに登場した2代目および3代目モデルです。



まるで深海魚のようなマスクが個性的な、2代目スパイダー。GTVとともに、ピニンファリーナの傑作デザインです。 ステランティス

2代目スパイダー（ティーポ916）は、1994年にクーペモデル『GTV』のオープン版として登場。それまでの古典的設計のFRから、フィアット・ティーポ/テムプラ、ランチア・デドラなどと同じ『ティーポ2』プラットフォームを採用した横置きFF車に大変身しました。

デザインも一気にアップデート

デザインも一気にアップデートしました。ピニンファリーナに在籍していたエンリコ・フミアが手がけたエクステリアは、深海魚のような小さなヘッドライト、サイドを大胆に駆け上がるキャラクターラインは極めて斬新。

それでいて各部は豊かな曲面で構成されており、デビューしてから30年以上が経っているとは思えないほどの美しさを持ちます。もはやクラシックモデルという趣も出てきました。



見ているだけでご飯何杯もいけちゃいそうなV6エンジン。美しすぎます。 ステランティス

日本には1996年に左ハンドル、手動幌、2L『ツインスパーク』DOHCエンジンの仕様で発売開始しました。1998年には各部に変更を受け、ステアリング位置も右ハンドルのみに。

その後2001年に珠玉の3リッター『ブッソV6』版を追加。2003年にはグリルを縦長に変更、エンジンが4バルブ3.2Lに換装するなどの大幅なマイナーチェンジを受け、後期型に進化しています。

いわゆる『ブレラ顔』の3代目スパイダー

そして2006年、スパイダーは3代目（ティーポ939）に進化。GTV後継車である『ブレラ』のオープンモデルという位置付けとなりました。ブレラのデザインはピニンファリーナからジウジアーロに変更。いわゆる『ブレラ顔』と呼ばれるマスクが特徴です。

ところがオープン化にあたってはピニンファリーナが担当しています。なんという贅沢な組み合わせ！ 2代目のような個性は薄れたものの、名門同士が手がけたシャープなエッジとふくよかな面が心地よく混ざるデザインは完成度が高く、内装の質感もさらにアップして高級志向を強めました。



3代目はブレラがベース。オープン化はピニンファリーナが手がけています。 ステランティス

パワートレーンは3.2L V6DOHCのほかに、『JTS』と称する直噴エンジン2.2L直4DOHCを搭載。V6版には新たに『Q4』と呼ばれるフルタイム4WDを組み合わせました。当初のグレードは『プログレッション』と『ディスティンクティブ』を用意していました。

デザインの良さと優れた性能を有する

2007年には待望の2ペダルモデルとしてV6版にマニュアルモード付きの6速AT『Qトロニック』が、さらに直4版にも6速AMTの『セレスピード』が設定されました。どちらもステアリングホイール裏のパドルでシフト操作が可能です。

3代目スパイダーは初代や2代目に比べるとあまり注目されていないモデルですが、デザインの良さと優れた性能を有しており、『そうか、この手があったのか』と思わず膝を打つような1台といえます。



3代目のインテリア。アルファ・ロメオの文法を守っています。 ステランティス

しかしブレラとスパイダーは、アルファ・ロメオ自体の不振などにより、2010年頃に生産を終了。日本でも2011年には発売を終えています。

残存数が減った2代目スパイダー

それではそれぞれの中古車相場を見てみます。

相場が全体的に上がっている昨今の状況を受け、2代目および3代目スパイダーの価格もじわじわ上昇中です。2代目スパイダーは安く買えた、という以前の印象が崩れているように思います。



2代目はフロントに比べるとリアビューはあっさり。横一文字のテールライトが印象的です。 ステランティス

2026年3月現在の大手中古車検索サイトによると、販売が終わって約20年が経過した2代目スパイダーは残存数が減り、掲載台数は8台のみ。2Lモデルが3台ある一方、3.2Lを積んだ後期型が2台と少ないのが意外なところでしょうか。

走行距離はほぼ10万km以下で、平均価格は約185万円ですが、応談が3台、残りは支払総額70万円から約300万円とバラバラなので、少々参考にしづらいです。

3代目は200万円以下で手に入る

3代目は14台掲載されており、2.2Lが9台でした。6速MT車は1台のみ。走行距離はすべて10万km以下で、5万km以下が多くなっています。中にはコミコミで70万円や110万円というリーズナブルなものもあるものの、平均価格である約195万円前後で販売されて売る個体は、おおむね程度が良い印象を受けます。

前述のように3代目スパイダーは『大穴』かつ内容の濃いクルマだけに、200万円以下で手に入るのは嬉しいところです。



3代目スパイダー。ブレラの雰囲気を残しつつ、リアには峰のようなラインが入ります。 ステランティス

しかし、どちらの世代も手放しで薦められないのも事実です。細かなトラブルは避けられず、特に電動幌の故障はウィークポイントで修理が困難になるケースもあります。購入の際は専門店などで相談のうえ、現車の状態やメンテ体制などをよく確認すると良いでしょう。