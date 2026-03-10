『葬送のフリーレン』新魔法にネット驚き 場面カット解禁で「マジで凄ッ！」「中2の時の俺なら使えてた」

『葬送のフリーレン』新魔法にネット驚き 場面カット解禁で「マジで凄ッ！」「中2の時の俺なら使えてた」