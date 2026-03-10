野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は９日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、アメリカで同Ｂ、Ｄ組が行われた。

イギリス８―１ブラジル

Ｂ組のイギリスは五回、ルイスの同点ソロなどで３点を奪って逆転し、初勝利。ブラジルは３試合ぶりに得点したが、１安打に終わった。

２度目の出場だったブラジルは４戦全敗に終わり、またしても大会初勝利はお預けとなった。日本のヤマハに所属する左腕の沢山がチェンジアップを武器に４回無失点、３奪三振と好投したが、救援陣が踏ん張れなかった。今季から、現役時代プレーしたヤクルトのヘッドコーチも務めている松元監督は、「選手たちはベストを尽くした。うまくいかなかったことは、すべて私の責任」と語った。

逆転で初勝利のイギリス主将フォード「僕たちは大きく成長した」

イギリスは初出場で１勝を挙げた前回に続く、大会通算２勝目。捕手として投手陣をリードし、共同主将を務めたフォード（ナショナルズ）が五回に勝ち越しの右前適時打を放った。２大会連続出場のフォードは「前回に比べて、僕たちは大きく成長した。今回のＷＢＣは本当に素晴らしかった」。勝利で大会を締めくくり、充実感に浸った。（米テキサス州ヒューストン 帯津智昭）