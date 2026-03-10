みなさんは、恋愛の相手が魅力的に見えるのはどのスポーツだと思いますか。恋活・婚活マッチングアプリ『Pairs（ペアーズ）』を運営する株式会社エウレカ（東京都港区）が実施した「スポーツと恋愛」に関する意識調査によると、男性回答は「バレーボール」、女性回答は「サッカー」がそれぞれ1位となりました。



調査は、全国の20〜30代の男女1660人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



はじめに、スポーツ・運動に対する「興味・関心」を尋ねたところ、関心があると答えた人は81.8%にのぼりました。また、「スポーツ・運動経験」については、「月に1回以上」がおよそ3人に2人を占める結果となりました。



続いて、「過去1年のスポーツ観戦・視聴経験」を尋ねたところ、「テレビ視聴（複数競技）」（43.1%）、「現地観戦（最も応援している競技）」（29.5%）、「切り抜き動画（ダイジェストやまとめ動画等）」（25.5%）が上位に挙がった一方で、「ほとんど観戦・視聴しない」と回答した人が22.7%にのぼり、スポーツへの興味・関心が高い層であってもおよそ5人に1人はスポーツ観戦に関心がない実態が明らかになりました。



また、「有料動画配信サービス」での視聴経験は「最も応援している競技」で13.9%にとどまり、昨年秋に話題となった「日本代表戦」の視聴経験についても7.8%だったほか、日本代表戦に限って見ると、「テレビ・無料配信・ダイジェスト動画」の経験割合が34.3%と高い一方、「現地」での観戦経験は6.4%でした。



次に、気になる相手や交際相手とのデートで「スポーツ観戦することへの印象」を尋ねたところ、「一緒に盛り上がれるので仲を深めやすい」（54.5%）が最多となり、女性に限ってみると、49.0%が同様に回答しており、スポーツ観戦は「関係性を深めるきっかけ」として男女ともに前向きに捉えていることがわかります。



ちなみに、「冬スポーツの中で現地観戦したい競技種目」としては、1位「スノーボード」（24.9%）、2位「フィギュアスケート」（21.7%）、3位「スキージャンプ」（16.5%）がTOP3に挙がり、男女別では男性が「スノーボード」（26.2%）、女性は「フィギュアスケート」（33.7%）が人気を集めました。



最後に、「相手が競技、または趣味として経験していると魅力に感じるスポーツ」を尋ねたところ、男性回答は1位「バレーボール」（29.1%）、2位「野球（ソフトボールを含む）」（28.0%）、3位「バスケットボール」（27.2%）がTOP3に。



一方、女性回答では、1位「サッカー（フットサルを含む）」（39.6%）、2位「バスケットボール」（38.9%）、3位「野球（ソフトボールを含む）」（38.5%）がTOP3となりました。



男女別に回答を見ると、性別の印象と紐付きやすい競技が上位に伸びる傾向がみられ、例えば女子プロが人気の「ゴルフ」は、男性の回答が女性より6.0ポイント高い15.3%、「ボディメイク（ピラティス・筋トレなど）」は4.5ポイント高い23.2%でした。一方、女性の回答TOP3の競技はいずれも国内外で男性プロリーグが盛況であり、メディア露出やスター選手の存在も「魅力」の形成に影響している可能性がうかがえる結果となりました。